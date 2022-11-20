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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 19:50 |
457
0

Эквадор заработал первый пенальти на чемпионатах мира

Для этого понадобилось 11 поединков на Мундиалях

20 ноября 2022, 19:50 |
457
0
Эквадор заработал первый пенальти на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В Катаре стартовал чемпионат мира 2022 по футболу. В матче-открытии сборная Катара принимает национальную команду Эквадора.

В первом тайме хозяева турнира пропустили три мяча, из них один не был засчитан из-за офсайда. Официально же первый гол чемпионата был забит на шестнадцатой минуте – Эннер Валенсия реализовал одиннадцатиметровый удар.

Интересно, что сборная Эквадора впервые заработала пенальти в финальном раунде чемпионате мира – это случилось в ее одиннадцатой игре в рамках Мундиалей.

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сборная Эквадора по футболу Эннер Валенсия ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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