Эквадор заработал первый пенальти на чемпионатах мира
Для этого понадобилось 11 поединков на Мундиалях
В Катаре стартовал чемпионат мира 2022 по футболу. В матче-открытии сборная Катара принимает национальную команду Эквадора.
В первом тайме хозяева турнира пропустили три мяча, из них один не был засчитан из-за офсайда. Официально же первый гол чемпионата был забит на шестнадцатой минуте – Эннер Валенсия реализовал одиннадцатиметровый удар.
Интересно, что сборная Эквадора впервые заработала пенальти в финальном раунде чемпионате мира – это случилось в ее одиннадцатой игре в рамках Мундиалей.
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