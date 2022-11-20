Эквадор заработал первый пенальти на чемпионатах мира

В Катаре стартовал чемпионат мира 2022 по футболу. В матче-открытии сборная Катара принимает национальную команду Эквадора.

В первом тайме хозяева турнира пропустили три мяча, из них один не был засчитан из-за офсайда. Официально же первый гол чемпионата был забит на шестнадцатой минуте – Эннер Валенсия реализовал одиннадцатиметровый удар.

Интересно, что сборная Эквадора впервые заработала пенальти в финальном раунде чемпионате мира – это случилось в ее одиннадцатой игре в рамках Мундиалей.