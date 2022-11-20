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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 19:33 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:36
458
1

Криштиану РОНАЛДУ: «Португалия навсегда»

Лидер сборной Португалии – о старте чемпионата мира в Катаре

20 ноября 2022, 19:33 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:36
458
1
Криштиану РОНАЛДУ: «Португалия навсегда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

37-летний футболист сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал старт чемпионата мира 2022, который проходит в Катаре.

«Высокая энергия, хорошие ощущения, полная приверженность и концентрация, которую мы проявляем в каждом вызове. Фокус, вера и воля! Где бы мы ни были. Португалия навсегда», - написал Роналду в Instagram.

Отметим, что сборная Португалии сыграет в группе H с национальными командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Первый поединок португальцы проведут 24 ноября против Ганы.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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Serhiy Vyhryst
Який фокус ? Шо він меле.
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