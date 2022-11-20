Криштиану РОНАЛДУ: «Португалия навсегда»

37-летний футболист сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал старт чемпионата мира 2022, который проходит в Катаре.

«Высокая энергия, хорошие ощущения, полная приверженность и концентрация, которую мы проявляем в каждом вызове. Фокус, вера и воля! Где бы мы ни были. Португалия навсегда», - написал Роналду в Instagram.

Отметим, что сборная Португалии сыграет в группе H с национальными командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Первый поединок португальцы проведут 24 ноября против Ганы.