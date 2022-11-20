Чемпионат мира20 ноября 2022, 19:33 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:36
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Криштиану РОНАЛДУ: «Португалия навсегда»
Лидер сборной Португалии – о старте чемпионата мира в Катаре
20 ноября 2022, 19:33 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:36
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37-летний футболист сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал старт чемпионата мира 2022, который проходит в Катаре.
«Высокая энергия, хорошие ощущения, полная приверженность и концентрация, которую мы проявляем в каждом вызове. Фокус, вера и воля! Где бы мы ни были. Португалия навсегда», - написал Роналду в Instagram.
Отметим, что сборная Португалии сыграет в группе H с национальными командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Первый поединок португальцы проведут 24 ноября против Ганы.
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