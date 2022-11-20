СИМИНИН: «Мама в Луганске не может дождаться, когда освободят всю Украину»

35-летний защитник «Львова» Сергей Симинин признался, что его мать осталась в оккупированном рашистами Луганске.

«У меня мама только осталась в Луганске. Не может дождаться, когда освободят всю Украину.

Позавчера с ней разговаривал, очень радовалась Херсону. Не может дождаться, когда выгонят нечисть с нашей территории», - сказал Симинин.

Ранее сообщалось, что украинские морпехи сбежали из плена оккупантов.