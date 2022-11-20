Украина. Премьер лига20 ноября 2022, 19:15 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:25
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СИМИНИН: «Мама в Луганске не может дождаться, когда освободят всю Украину»
Защитник «Львова» рассказал о родственных связях на оккупированных территориях
20 ноября 2022, 19:15 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:25
536
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35-летний защитник «Львова» Сергей Симинин признался, что его мать осталась в оккупированном рашистами Луганске.
«У меня мама только осталась в Луганске. Не может дождаться, когда освободят всю Украину.
Позавчера с ней разговаривал, очень радовалась Херсону. Не может дождаться, когда выгонят нечисть с нашей территории», - сказал Симинин.
Ранее сообщалось, что украинские морпехи сбежали из плена оккупантов.
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Комментарии 1
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35 років людині і прилюдно каже таке журналісту який напише це .Притому що орки катують і вбивають будь кого і прийдуть якщо будуть знати куди приходити.На звільнених територіях тисячі вбитих в катівнях від дітей до стариків.Мовчати треба коли це стосується рідних рам.
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