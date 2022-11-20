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Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 19:15 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:25
536
1

СИМИНИН: «Мама в Луганске не может дождаться, когда освободят всю Украину»

Защитник «Львова» рассказал о родственных связях на оккупированных территориях

20 ноября 2022, 19:15 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:25
536
1
СИМИНИН: «Мама в Луганске не может дождаться, когда освободят всю Украину»
ФК Львов. Сергей Симинин

35-летний защитник «Львова» Сергей Симинин признался, что его мать осталась в оккупированном рашистами Луганске.

«У меня мама только осталась в Луганске. Не может дождаться, когда освободят всю Украину.

Позавчера с ней разговаривал, очень радовалась Херсону. Не может дождаться, когда выгонят нечисть с нашей территории», - сказал Симинин.

Ранее сообщалось, что украинские морпехи сбежали из плена оккупантов.

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Источник Український футбол
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BekXan
35 років людині і прилюдно каже таке журналісту який напише це .Притому що орки катують і вбивають будь кого і прийдуть якщо будуть знати куди приходити.На звільнених територіях тисячі вбитих в катівнях від дітей до стариків.Мовчати треба коли це стосується рідних рам.
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