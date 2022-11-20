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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 17:14 |
1785
0

Катар – Эквадор. Стартовые составы на матч-открытие ЧМ-2022

Мундиаль-2022 стартует матчем хозяев турнира

20 ноября 2022, 17:14 |
1785
0
Катар – Эквадор. Стартовые составы на матч-открытие ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 20 ноября сборная Катара в матче-открытии чемпионата мира-2022 сыграет с Эквадором. Начало – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Катар: Алшиб, Педро Мигел, Хассан, Ахмед, Хишам, Хухи, Хатем, Алхайдос, Будиаф, Афиф, Али

Эквадор: Галиндес, Торрес, Хинкэпи, Эступиньян, Пресиадо, Ибарра, Плата, Мендес, Кайседо, Эстрада, Валенсия

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Источник Sport.ua
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