Чемпионат мира20 ноября 2022, 17:14 |
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Катар – Эквадор. Стартовые составы на матч-открытие ЧМ-2022
Мундиаль-2022 стартует матчем хозяев турнира
20 ноября 2022, 17:14 |
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Сегодня, 20 ноября сборная Катара в матче-открытии чемпионата мира-2022 сыграет с Эквадором. Начало – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Катар: Алшиб, Педро Мигел, Хассан, Ахмед, Хишам, Хухи, Хатем, Алхайдос, Будиаф, Афиф, Али
Эквадор: Галиндес, Торрес, Хинкэпи, Эступиньян, Пресиадо, Ибарра, Плата, Мендес, Кайседо, Эстрада, Валенсия
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