Украина. Премьер лига20 ноября 2022, 14:51 |
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Источник: перенесенный матч Динамо – Металлист проведут 30 ноября
Поединок состоится еще в текущем году
20 ноября 2022, 14:51 |
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20 октября «Динамо» Киев в матче восьмого тура УПЛ в Киеве должно было принять харьковский «Металлист». Однако поединок был перенесен из-за интенсивных обстрелов столицы Украины в предыдущие дни.
По информации Телеграм-канала «Динамо Киев Inside», поединок будет сыгран в следующую среду, 30 ноября. Пройдет он в Киеве на стадионе имели Валерия Лобановского.
Для «Динамо» этот матч станет заключительным в календарном 2022 году.
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