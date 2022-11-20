Источник: перенесенный матч Динамо – Металлист проведут 30 ноября

20 октября «Динамо» Киев в матче восьмого тура УПЛ в Киеве должно было принять харьковский «Металлист». Однако поединок был перенесен из-за интенсивных обстрелов столицы Украины в предыдущие дни.

По информации Телеграм-канала «Динамо Киев Inside», поединок будет сыгран в следующую среду, 30 ноября. Пройдет он в Киеве на стадионе имели Валерия Лобановского.

Для «Динамо» этот матч станет заключительным в календарном 2022 году.