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  4. Источник: перенесенный матч Динамо – Металлист проведут 30 ноября
Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 14:51 |
456
0

Источник: перенесенный матч Динамо – Металлист проведут 30 ноября

Поединок состоится еще в текущем году

20 ноября 2022, 14:51 |
456
0
Источник: перенесенный матч Динамо – Металлист проведут 30 ноября
ФК Динамо Киев

20 октября «Динамо» Киев в матче восьмого тура УПЛ в Киеве должно было принять харьковский «Металлист». Однако поединок был перенесен из-за интенсивных обстрелов столицы Украины в предыдущие дни.

По информации Телеграм-канала «Динамо Киев Inside», поединок будет сыгран в следующую среду, 30 ноября. Пройдет он в Киеве на стадионе имели Валерия Лобановского.

Для «Динамо» этот матч станет заключительным в календарном 2022 году.

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