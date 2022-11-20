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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 14:33 | Обновлено 20 ноября 2022, 14:50
2010
1

Леонид БУРЯК: «Мне жалко Роналду»

Легенда «Динамо» Киев – о черной полосе в карьере португальца

20 ноября 2022, 14:33 | Обновлено 20 ноября 2022, 14:50
2010
1
Леонид БУРЯК: «Мне жалко Роналду»
dynamo.kiev.ua. Леонид Буряк

Экс-игрок и тренер «Динамо» Киев Леонид Буряк ответил на вопрос о том, кто может стать главным разочарованием ЧМ-2022 в Катаре:

«Об игроках я не хотел бы и не могу говорить: это все физиология, у каждого могут быть свои проблемы. Португалия и Роналду? Когда футболисту нужно заканчивать и его выпускают на три минуты, но у него имя есть, это Роналду... Если вы не хотите выпускать его за три минуты, раздевать его, то это уже просто...

Да, такое бывает у футболиста после травмы: его выпускают на несколько минут, чтобы он отошел, чтобы он почувствовал, но, если это делают специально, подталкивают на микроскандал или с какими-то проблемами по контракту, что человек не хочет выходить, а в контракте есть пункт, что он будет оштрафован. Из того, что пишет Роналду — это конфликт с тренером, но клуб не прав, что он весь этот мусор вынес в прессу.

Роналду ‒ это не мальчик. Это солидный футболист, который в своей жизни много выиграл, много забил и таких в мире 1-2 существует. Я занимаю позицию Роналду, мне его просто жалко. За три минуты его просто раздевают, чтобы окунуть в это».

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Источник Динамо Киев от Шурика
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Michael Savchyn
Буряк правий.
Роналду ще той пєрєцц, але всі ті речі інакше робляться.
мабуть після ЧС він помалу закінчит кар'єру
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