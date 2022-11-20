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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 14:22 |
683
0

Англия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч чемпионата мира

20 ноября 2022, 14:22 |
683
0
Англия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 ноября сборная Англии в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Ираном. Начало матча – в 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.

На предыдущем чемпионате мира Англия добралась до полуфинала, а сборная Ирана вылетела еще на групповом этапе.

Англия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит ОТТ-платформа MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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