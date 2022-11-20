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  4. Кривбасс – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 14:05 |
281
0

Кривбасс – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 14-м туре УПЛ

20 ноября 2022, 14:05 |
281
0
Кривбасс – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
ФК Кривбасс

Сегодня, 20 ноября, «Кривбасс» в 14-м туре УПЛ сыграет с «Металлистом 1925». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кривбасс»: Сарнавский, Ловрич, Вернидуб, Якимец, Дибанго, Капич, Банада, Задерака, Н. Волошин, Хомченовский, Дебелко

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Вачиберадзе, Габелок, Кравченко, Русин, Ременюк, Борячук

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Источник Sport.ua
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