Украина. Премьер лига20 ноября 2022, 14:05 |
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Кривбасс – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 14-м туре УПЛ
20 ноября 2022, 14:05 |
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Сегодня, 20 ноября, «Кривбасс» в 14-м туре УПЛ сыграет с «Металлистом 1925». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Кривбасс»: Сарнавский, Ловрич, Вернидуб, Якимец, Дибанго, Капич, Банада, Задерака, Н. Волошин, Хомченовский, Дебелко
«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Вачиберадзе, Габелок, Кравченко, Русин, Ременюк, Борячук
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