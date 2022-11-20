Кривбасс – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 20 ноября, «Кривбасс» в 14-м туре УПЛ сыграет с «Металлистом 1925». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кривбасс»: Сарнавский, Ловрич, Вернидуб, Якимец, Дибанго, Капич, Банада, Задерака, Н. Волошин, Хомченовский, Дебелко

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Вачиберадзе, Габелок, Кравченко, Русин, Ременюк, Борячук