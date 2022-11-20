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  4. Кристиан ПУЛИШИЧ: «Цель сборной США – бороться за победу в турнире»
Чемпионат мира
20 ноября 2022, 13:31 | Обновлено 20 ноября 2022, 13:47
157
0

Кристиан ПУЛИШИЧ: «Цель сборной США – бороться за победу в турнире»

У американского вингера большие амбиции

20 ноября 2022, 13:31 | Обновлено 20 ноября 2022, 13:47
157
0
Кристиан ПУЛИШИЧ: «Цель сборной США – бороться за победу в турнире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Вингер сборной США Кристиан Пулишич рассказал о том, какие цели ставит перед собой команда на предстоящем чемпионате мира-2022:

«В нашей команде много молодых игроков, которые голодны до побед, которые хотят усердно трудиться и стать лучше. Большинство из нас выросли вместе и играли в юношеских сборных. Мы хорошо знаем друг друга. Думаю, это создаёт хороший баланс.

Цель нашей команды – соревноваться с лучшими командами мира и бороться за победу в турнире. Безусловно, это не будет лёгкой прогулкой, но я думаю, если мы будем играть так, как умеем, с уверенностью в себе, как только доберёмся до плей-офф – произойти может всё, что угодно. Мы действительно будем сражаться. Мы хотим стать важной частью этого чемпионата мира».

На групповом этапе США сыграет с Англией, Ираном и Уэльсом.

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Источник ФИФА
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