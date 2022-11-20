Кристиан ПУЛИШИЧ: «Цель сборной США – бороться за победу в турнире»
У американского вингера большие амбиции
Вингер сборной США Кристиан Пулишич рассказал о том, какие цели ставит перед собой команда на предстоящем чемпионате мира-2022:
«В нашей команде много молодых игроков, которые голодны до побед, которые хотят усердно трудиться и стать лучше. Большинство из нас выросли вместе и играли в юношеских сборных. Мы хорошо знаем друг друга. Думаю, это создаёт хороший баланс.
Цель нашей команды – соревноваться с лучшими командами мира и бороться за победу в турнире. Безусловно, это не будет лёгкой прогулкой, но я думаю, если мы будем играть так, как умеем, с уверенностью в себе, как только доберёмся до плей-офф – произойти может всё, что угодно. Мы действительно будем сражаться. Мы хотим стать важной частью этого чемпионата мира».
На групповом этапе США сыграет с Англией, Ираном и Уэльсом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На операционном столе побывал Марьян Швед
Паула Бадоса продолжает радовать своих подписчиков с Мальдив