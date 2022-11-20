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Другие новости
20 ноября 2022, 13:17 | Обновлено 20 ноября 2022, 13:23
1114
0

ВИДЕО. МЮ готов к суду с Роналду, Бензема мимо ЧМ, ставим на Эквадор

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

20 ноября 2022, 13:17 | Обновлено 20 ноября 2022, 13:23
1114
0
ВИДЕО. МЮ готов к суду с Роналду, Бензема мимо ЧМ, ставим на Эквадор
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Манчестер Юнайтед готовится в суд по Роналду
2. Сборная Исландии выиграла Балтийский кубок по футболу
3. Бензема пропустит ЧМ-2022
4. Прогноз матча Катар - Эквадор

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Источник Sport.ua
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