ВИДЕО. МЮ готов к суду с Роналду, Бензема мимо ЧМ, ставим на Эквадор

1. Манчестер Юнайтед готовится в суд по Роналду

2. Сборная Исландии выиграла Балтийский кубок по футболу

3. Бензема пропустит ЧМ-2022

4. Прогноз матча Катар - Эквадор

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.