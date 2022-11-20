Хавбек Шахтера перенес операцию. Названы сроки восстановления

Игрок средней линии донецкого «Шахтера» Марьян Швед перенес операцию и вернулся во Львов.

25-летнего Шведа ждет примерно 8 недель реабилитации. Таким образом, он сможет вернуться на поле лишь в будущем году.

Контракт Марьяна Шведа с «горняками» рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне полузащитник в составе «Шахтера» провел во всех турнирах шесть матчей, забил три мяча, сделал один ассист.