Украина. Премьер лига20 ноября 2022, 13:03 | Обновлено 20 ноября 2022, 13:07
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Хавбек Шахтера перенес операцию. Названы сроки восстановления
На операционном столе побывал Марьян Швед
20 ноября 2022, 13:03 | Обновлено 20 ноября 2022, 13:07
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Игрок средней линии донецкого «Шахтера» Марьян Швед перенес операцию и вернулся во Львов.
25-летнего Шведа ждет примерно 8 недель реабилитации. Таким образом, он сможет вернуться на поле лишь в будущем году.
Контракт Марьяна Шведа с «горняками» рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне полузащитник в составе «Шахтера» провел во всех турнирах шесть матчей, забил три мяча, сделал один ассист.
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