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  4. Хавбек Шахтера перенес операцию. Названы сроки восстановления
Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 13:03 | Обновлено 20 ноября 2022, 13:07
1170
0

Хавбек Шахтера перенес операцию. Названы сроки восстановления

На операционном столе побывал Марьян Швед

20 ноября 2022, 13:03 | Обновлено 20 ноября 2022, 13:07
1170
0
Хавбек Шахтера перенес операцию. Названы сроки восстановления
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед

Игрок средней линии донецкого «Шахтера» Марьян Швед перенес операцию и вернулся во Львов.

25-летнего Шведа ждет примерно 8 недель реабилитации. Таким образом, он сможет вернуться на поле лишь в будущем году.

Контракт Марьяна Шведа с «горняками» рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне полузащитник в составе «Шахтера» провел во всех турнирах шесть матчей, забил три мяча, сделал один ассист.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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