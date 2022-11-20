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  4. Луиш Каштру рассказал о философии работы Шахтера
Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 11:12 |
712
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Луиш Каштру рассказал о философии работы Шахтера

Португальский наставник поделился мыслями о принципах трех клубов, где работал в последнее время

20 ноября 2022, 11:12 |
712
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Луиш Каштру рассказал о философии работы Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Главный тренер бразильского «Ботафого» Луиш Каштру, который в Украине более известен по работе с «Шахтером», поделился своими взглядами на футбол, а также рассказал о философиях клубов, с которыми недавно сотрудничал.

«Мне нравится сильно вмешиваться в кадровые вопросы команды, но я понимаю, что есть разные страны, разные культуры, разные клубы. Есть более традиционные, есть с владельцами... Сейчас я в клубе с владельцем, Джоном Текстором, где все управляется иначе, чем в «Аль-Духаиле» или в донецком «Шахтере»... Есть решающие факторы, которые следует учитывать. Что вы ищете? Нужен ли немедленный доход? Развитие игроков? Тренер должен быть услышан, а его мнение – принято во внимание, но я понимаю взгляды владельцев и необходимость того, чтобы мы [главные тренеры] были партнерами со спортивными директорами».

«Говорили о гармонии, терпении и проекте. Это три важных слова в этом процессе. Мы должны понимать, в каких проектах мы участвуем. В «Шахтере» я понял, что философия заключается в том, чтобы нанимать молодых игроков, чтобы их развивать, а затем выводить в Лигу чемпионов, чтобы создать добавленную стоимость. В «Аль-Духаиле» значение имели титулы. Теперь, в «Ботафого», владельцы ищут немедленный доход, но с идеей показать добавленную стоимость от работы с воспитанниками. Как я уже сказал, главный тренер должен соответствовать проекту и стараться работать в гармонии», - сказал Каштру.

Отметим, что «Ботафого» финишировал на 11-м месте по итогам розыгрыша бразильской Серии А-2022.

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Луиш Каштру Шахтер Донецк Ботафого Аль-Духаиль
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Источник O Jogo
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Комментарии 1
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Александр Чернов
Не согласен.Шахтер брал хороших бразильцев чтобы достойно выступать в еврокубках.Целью их дальнейшая продажа не было .Часто не отпускали хотя могли заработать .Держали всегда хороший состав
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