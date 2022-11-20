Де Йонг и тер Штеген готовы к уступкам ради зимних трансферов Барселоны

Руководству «Барселоны» удалось достигнуть договоренности с полузащитником Френки де Йонгом и вратарем Марком-Андре тер Штегеном о снижении заработных плат. При этом речь идет не о том, чтобы отложить выплату денег, а о том, чтобы скорректировать действующие контракты игроков.

Такой шаг позволит «Барселоне» в зимнее трансферное окно совершить несколько трансферов. Ранее президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта заявил, что из-за требований финансового фэйр-плей клуб не сможет подписывать игроков в январе.

Также сообщается, что «блауграна» работает над уходом нападающего Мемфиса Депая. Ему якобы готовы предоставить Carta de libertad – документ, обозначающий отстранение от работы, то есть расторгнуть контракт по взаимной договоренности. Но нидерландец не хочет этого, а намерен получить оставшуюся часть зарплаты по контракту с клубом.