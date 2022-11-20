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Испания
20 ноября 2022, 10:38 | Обновлено 20 ноября 2022, 10:44
299
0

Де Йонг и тер Штеген готовы к уступкам ради зимних трансферов Барселоны

Игроки намерены помочь каталонскому клубу

20 ноября 2022, 10:38 | Обновлено 20 ноября 2022, 10:44
299
0
Де Йонг и тер Штеген готовы к уступкам ради зимних трансферов Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Руководству «Барселоны» удалось достигнуть договоренности с полузащитником Френки де Йонгом и вратарем Марком-Андре тер Штегеном о снижении заработных плат. При этом речь идет не о том, чтобы отложить выплату денег, а о том, чтобы скорректировать действующие контракты игроков.

Такой шаг позволит «Барселоне» в зимнее трансферное окно совершить несколько трансферов. Ранее президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта заявил, что из-за требований финансового фэйр-плей клуб не сможет подписывать игроков в январе.

Также сообщается, что «блауграна» работает над уходом нападающего Мемфиса Депая. Ему якобы готовы предоставить Carta de libertad – документ, обозначающий отстранение от работы, то есть расторгнуть контракт по взаимной договоренности. Но нидерландец не хочет этого, а намерен получить оставшуюся часть зарплаты по контракту с клубом.

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Френки Де Йонг Марк-Андре Тер Штеген Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Источник Mundo Deportivo
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