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ITF
20 ноября 2022, 04:10 |
28
0

Украинский теннисист стал призером парного турнира в Индии

Владислав Орлов уступил в финале парного 25-тысячника в Мумбаи

20 ноября 2022, 04:10 |
28
0
Украинский теннисист стал призером парного турнира в Индии
Instagram. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов вместе со своим напарником Вишну Вардхан (Индия) проиграл индийскому тандему Ритвик Боллипалли / Ники Калиянда Пунача в двух сетах за 58 минут.

ITF M25 Мумбай. Пары. Хард

Владислав Орлов (Украина) / Вишну Вардхан (Индия) – Ритвик Боллипалли (Индия) / Ники Калиянда Пунача (Индия) – 2:6, 2:6

Отметим, что ранее Орлов не смог продолжить матч в одиночном разряде на этом турнире.

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ITF Мумбай Владислав Орлов
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Источник Sport.ua
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