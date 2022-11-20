Украинский теннисист стал призером парного турнира в Индии

Украинский теннисист Владислав Орлов вместе со своим напарником Вишну Вардхан (Индия) проиграл индийскому тандему Ритвик Боллипалли / Ники Калиянда Пунача в двух сетах за 58 минут.

ITF M25 Мумбай. Пары. Хард

Владислав Орлов (Украина) / Вишну Вардхан (Индия) – Ритвик Боллипалли (Индия) / Ники Калиянда Пунача (Индия) – 2:6, 2:6

Отметим, что ранее Орлов не смог продолжить матч в одиночном разряде на этом турнире.