ITF20 ноября 2022, 04:10 |
28
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Украинский теннисист стал призером парного турнира в Индии
Владислав Орлов уступил в финале парного 25-тысячника в Мумбаи
20 ноября 2022, 04:10 |
28
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Украинский теннисист Владислав Орлов вместе со своим напарником Вишну Вардхан (Индия) проиграл индийскому тандему Ритвик Боллипалли / Ники Калиянда Пунача в двух сетах за 58 минут.
ITF M25 Мумбай. Пары. Хард
Владислав Орлов (Украина) / Вишну Вардхан (Индия) – Ритвик Боллипалли (Индия) / Ники Калиянда Пунача (Индия) – 2:6, 2:6
Отметим, что ранее Орлов не смог продолжить матч в одиночном разряде на этом турнире.
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