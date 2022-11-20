Чемпионат мира20 ноября 2022, 00:55 | Обновлено 20 ноября 2022, 01:01
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября
Важные события во всех видах спорта
20 ноября 2022, 00:55 | Обновлено 20 ноября 2022, 01:01
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В воскресенье, 20 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
12:00 Минай – Металлист Харьков
14:00 Кривбасс – Металлист 1925
14:00 Украина U-21 – Кипр U-21
14:30 Словакия – Чили
15:00 Норвегия – Финляндия
1.57 – 3.84 – 5.90
18:00 Катар – Эквадор
21:45 Австрия – Италия
ТЕННИС
20:00 Каспер Рууд – Новак Джокович
ГАНДБОЛ
18:45 Черногория (Ж) – Франция (Ж)
21:30 Дания (Ж) – Норвегия (Ж)
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