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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 00:55 | Обновлено 20 ноября 2022, 01:01
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября

Важные события во всех видах спорта

20 ноября 2022, 00:55 | Обновлено 20 ноября 2022, 01:01
46
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября
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В воскресенье, 20 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

12:00 Минай – Металлист Харьков

2.80 – 3.34 – 2.50

14:00 Кривбасс – Металлист 1925

1.93 – 3.34 – 4.26

14:00 Украина U-21 – Кипр U-21

1.28 – 5.40 – 9.10

14:30 Словакия – Чили

3.18 – 3.24 – 2.26

15:00 Норвегия – Финляндия

1.57 – 3.84 – 5.90

18:00 Катар – Эквадор

3.40 – 3.13 – 2.42

21:45 Австрия – Италия

3.46 – 3.38 – 2.26

ТЕННИС

20:00 Каспер Рууд – Новак Джокович

4.16 – 1.28

ГАНДБОЛ

18:45 Черногория (Ж) – Франция (Ж)

5.95 – 12.50 – 1.23

21:30 Дания (Ж) – Норвегия (Ж)

3.42 – 9.30 – 1.60

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Источник Sport.ua
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