Целился игрушечным оружием. В Венгрии пожизненно дисквалифицировали игрока

Венгерская футбольная ассоциация пожизненно отстранила футболиста Кристиана Тота за идиотский поступок во время матча в третьем дивизионе страны.

Дело в том, что Кристиан во время встречи размахивал пистолетом, находясь на скамейке запасных. Более того, была сделана фотография, на которой Тот целиться в арбитра. Снимок разлетелся по социальным сетям и спровоцировал огромный скандал.

Арбитры не заметили угрозы, поскольку на поле не было ни одного инцидента, который мог бы совершить подобный поступок, но нарушение внесли в официальный протокол после матча.

«Это был просто пластиковый игрушечный пистолет, ничего особенного. Я и не мог подумать, что будут такие последствия. Мне очень жаль, это было глупо создавать проблемы другим, себе и спорту», – сказал в свое оправдание Кристиан Тот.

В отношении игрока, державшего пистолет, также было возбуждено уголовное дело.