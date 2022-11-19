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19 ноября 2022, 22:40 |
212
0

Целился игрушечным оружием. В Венгрии пожизненно дисквалифицировали игрока

Футболист направил пистолет на арбитра

19 ноября 2022, 22:40 |
212
0
Целился игрушечным оружием. В Венгрии пожизненно дисквалифицировали игрока
Nemzeti Sport

Венгерская футбольная ассоциация пожизненно отстранила футболиста Кристиана Тота за идиотский поступок во время матча в третьем дивизионе страны.

Дело в том, что Кристиан во время встречи размахивал пистолетом, находясь на скамейке запасных. Более того, была сделана фотография, на которой Тот целиться в арбитра. Снимок разлетелся по социальным сетям и спровоцировал огромный скандал.

Арбитры не заметили угрозы, поскольку на поле не было ни одного инцидента, который мог бы совершить подобный поступок, но нарушение внесли в официальный протокол после матча.

«Это был просто пластиковый игрушечный пистолет, ничего особенного. Я и не мог подумать, что будут такие последствия. Мне очень жаль, это было глупо создавать проблемы другим, себе и спорту», – сказал в свое оправдание Кристиан Тот.

В отношении игрока, державшего пистолет, также было возбуждено уголовное дело.

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Источник Nemzeti Sport
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