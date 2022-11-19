ВИДЕО. Роналду представил восковую фигуру для Музея мадам Тюссо в Нью-Йорке

В Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась Новая фигура форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Отметим, что звездный португалец записал ролик, чтобы лично представить публике на Таймс-сквер в центре Манхэттена свою статую.

Восковой Криштиану изображен в форме сборной Португалии и в бутсах Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite Firm-Ground.

Сообщается, что Роналду был поражен, когда увидел свою восковую фигуру, особенно сходством волос и глаз.