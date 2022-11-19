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  4. Максим ШАЦКИХ: «Беседина жалко, после травмы не может прийти в себя»
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 20:53 |
361
2

Максим ШАЦКИХ: «Беседина жалко, после травмы не может прийти в себя»

Экс-форвард киевлян оценил состояние Артема Беседина

19 ноября 2022, 20:53 |
361
2
Максим ШАЦКИХ: «Беседина жалко, после травмы не может прийти в себя»
ФК Динамо Киев

Бывший форвард «Динамо» Максим Шацких, который сейчас работает в Узбекистане, общается с нападающим киевлян Артемом Бесединым, однако не знает, в чем проблема игрока.

В нынешнем сезоне Артем не забил ни одного гола.

«Ну вот Артема жалко, после травмы он так и не смог прийти в свое состояние. Достаточно часто с ним общаюсь, и он звонит, спрашивает советы. Стараюсь ему помочь, видно, что тяжело ему. Не знаю причины, так как я не нахожусь каждый день в команде. Для меня и был, и есть у него потенциал, но что-то у него не получается».

«Возможно мало игрового времени, но даже когда он играл, то не то было, что хотелось бы видеть и тренерскому штабу. Поэтому такая ротация и происходит».

«Для футболиста нужно доверие, тогда он обретает уверенность в себе и своих силах», — сказал Шацких.

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Источник FanDay
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Комментарии 2
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Эмори Блейн
Беседин-копия Шацких,выполняет кучу ттд,которые так любят считать в Динамо,правда,забивает 1 из 20,но то такое...
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+1
Serhii P.
Обоє дерев'яшки
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+1
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