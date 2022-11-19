Максим ШАЦКИХ: «Беседина жалко, после травмы не может прийти в себя»

Бывший форвард «Динамо» Максим Шацких, который сейчас работает в Узбекистане, общается с нападающим киевлян Артемом Бесединым, однако не знает, в чем проблема игрока.

В нынешнем сезоне Артем не забил ни одного гола.

«Ну вот Артема жалко, после травмы он так и не смог прийти в свое состояние. Достаточно часто с ним общаюсь, и он звонит, спрашивает советы. Стараюсь ему помочь, видно, что тяжело ему. Не знаю причины, так как я не нахожусь каждый день в команде. Для меня и был, и есть у него потенциал, но что-то у него не получается».

«Возможно мало игрового времени, но даже когда он играл, то не то было, что хотелось бы видеть и тренерскому штабу. Поэтому такая ротация и происходит».

«Для футболиста нужно доверие, тогда он обретает уверенность в себе и своих силах», — сказал Шацких.