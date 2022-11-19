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  4. Артем ДОВБИК: «Может ли Днепр-1 рассчитывать на меня дальше? Посмотрим»
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 20:30 | Обновлено 19 ноября 2022, 21:25
1043
3

Артем ДОВБИК: «Может ли Днепр-1 рассчитывать на меня дальше? Посмотрим»

Форвард не готов гарантировать, что останется в команде до конца сезона

19 ноября 2022, 20:30 | Обновлено 19 ноября 2022, 21:25
1043
3
Артем ДОВБИК: «Может ли Днепр-1 рассчитывать на меня дальше? Посмотрим»
ФК Днепр-1

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик оценил победу над «Шахтером» 2:1 в матче УПЛ, а также не смог подтвердить, что останется в команде до конца сезона.

– Ваша команда показала невероятный характер. Что чувствуете, когда забиваете победный мяч в столь важном поединке?

– Сегодня команда сыграла один из своих лучших матчей. Мы проявили характер. Несмотря на кадровые потери, сыграли очень качественный матч, и я хочу отдать должное всем ребятам. А мое дело – забивать голы и приносить победу команде.

– Как удалось собраться после пропущенного мяча?

– Мы чувствовали, что в первом тайме у нас было много моментов, но мяч не лез в ворота. Пропустили необязательный гол, но не пали духом, можно так сказать. Гол Пихаленка придал нам еще сил.

– После победы над «Шахтером» уже можете претендовать на первое историческое чемпионство?

– У нас еще две игры впереди этого года, и нужно на них настраиваться. Действительно, такое есть в мыслях каждого игрока, но нам нужно усиливаться. Выпало много игроков, и если бы у нас была длинная скамейка, было бы не столь тяжело.

– Во втором круге можно на вас рассчитывать в «Днепре-1»?

– Посмотрим. Впереди еще много матчей. Чемпионство, как показывает практика, выигрывается не в таких матчах, поэтому должны настраиваться на каждую игру.

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Артем Довбик Днепр-1 - Шахтер Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 3
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Хосе Карерас
Команда має всі шанси стати чемпіоном і грати в Лізі чемпіонів.Як на мене йому не варто спішити закордон,принаймі до травня!
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