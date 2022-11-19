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  4. Джанни ИНФАНТИНО: «Сегодня я чувствую себя катарцем, геем и инвалидом»
Чемпионат мира
19 ноября 2022, 19:23 | Обновлено 19 ноября 2022, 19:42
426
3

Джанни ИНФАНТИНО: «Сегодня я чувствую себя катарцем, геем и инвалидом»

Президент ФИФА пытается улучшить имидж организации в мире

19 ноября 2022, 19:23 | Обновлено 19 ноября 2022, 19:42
426
3
Джанни ИНФАНТИНО: «Сегодня я чувствую себя катарцем, геем и инвалидом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент ФИФА Джанни Инфантино в довольно экспрессивной манере дал понять, что выступает за права человека, несмотря на то, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре, где с этими вопросами есть проблемы.

«Сегодня я чувствую себя катарцем, чувствую себя арабом, чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем, чувствую себя человеком с ограниченными возможностями. Чувствую себя мигрантом-рабочим».

«Конечно, я не катарец, не араб, не африканец, не гей и не инвалид, но я чувствую себя ими, потому что я знаю, что значит быть дискриминированным, подвергаться буллингу и быть иностранцем в чужой стране».

«Меня обижали в детстве, потому что у меня были рыжие волосы, веснушки и я был итальянцем», — заявил Инфантино.

Известно, что Инфантино будет единственным кандидатом на пост президент ФИФА на предстоящих выборах.

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Источник The Guardian
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Remark
Не геем, а пид@расом!
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+1
Kain_X_Rain
Звичайно, я не катарець, не араб, не африканець, не гей і не інвалід, це все можно замiнити словом - рУзкий
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+1
SrAntoshin
Інфантіно, ти не гей, ти підар 🙄
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+1
Dfs2262ar
Він по ходу на тяжких наркотиках сидить
Ответить
0
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