Джанни ИНФАНТИНО: «Сегодня я чувствую себя катарцем, геем и инвалидом»

Президент ФИФА Джанни Инфантино в довольно экспрессивной манере дал понять, что выступает за права человека, несмотря на то, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре, где с этими вопросами есть проблемы.

«Сегодня я чувствую себя катарцем, чувствую себя арабом, чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем, чувствую себя человеком с ограниченными возможностями. Чувствую себя мигрантом-рабочим».

«Конечно, я не катарец, не араб, не африканец, не гей и не инвалид, но я чувствую себя ими, потому что я знаю, что значит быть дискриминированным, подвергаться буллингу и быть иностранцем в чужой стране».

«Меня обижали в детстве, потому что у меня были рыжие волосы, веснушки и я был итальянцем», — заявил Инфантино.

Известно, что Инфантино будет единственным кандидатом на пост президент ФИФА на предстоящих выборах.