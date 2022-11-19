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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Днепр-1 заслужил победу, могли Шахтеру третий забить»
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 19:05 |
468
1

Александр ПИХАЛЕНОК: «Днепр-1 заслужил победу, могли Шахтеру третий забить»

Игрок доволен тем, как сыграла команда

19 ноября 2022, 19:05 |
468
1
Александр ПИХАЛЕНОК: «Днепр-1 заслужил победу, могли Шахтеру третий забить»
ФК Днепр-1

Хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок считает, что команда в матче УПЛ заслуженно обыграла «Шахтер» со счетом 2:1 и продолжает лидировать в таблице.

– Какие эмоции после победы над одним из лидеров, да еще бывшей командой?

– Эмоции невероятные! Мы победили гранда украинского футбола, отдали все силы и заслужили этот выигрыш.

– Вы отыгрались с 0:1. На поле ощущалась атмосфера? Как заводили ребят?

– Мы с первых минут давили, имели много моментов и могли забивать еще. Но не распорядились мячом.

– Перед матчем ты общался с некоторыми игроками «Шахтера», персоналом. Какие воспоминания остались?

– Да, я всех знаю. Это мой родной клуб, было приятно всех увидеть, вспомнить старые эмоции.

- Перед матчем вы не могли не обсуждать с ребятами, что будете играть против бывшего тренерского штаба. Это придавало мотивации?

– Конечно, это придавало мотивации. Мы знали, как будет играть «Шахтер». Первый тайм, полагаю, мы провели очень хорошо. Во втором под конец начали уже подсаживаться физически, соперник давил, но мы могли выбежать в контратаку и забить третий мяч.

– В предыдущем матче с «Ворсклой» вам было очень тяжело физически в последние полчаса. Откуда взяли силы на такой матч через несколько дней?

– У нас было целых 5 дней, мы успели где-то восстановиться. Сегодня мы немного порадуемся, а через три дня у нас будет очень важный матч с «Александрией».

– После таких побед начинают говорить о предстоящем чемпионстве. Но ведь турнирная дистанция впереди еще долгая.

– Да, мы идем от матча к матчу и будем смотреть дальше.

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Источник СК Днепр-1
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Александр Чернов
Удивил шахтер .Понятно что ушли дорогие бразильцы .но вообще нет игры .В футбол невозможно играть без тактических схем .Беготня .даже если они забьют гол на отскоке то все равно это не футбол .Им нужно брать хорошего тренера тактика .Они падают все ниже .скоро Минай будет им по 4 грузить 
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