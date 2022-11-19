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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: Днепр-1 забил два гола и заслужил победу. Еще много матчей
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 17:28 |
819
0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: Днепр-1 забил два гола и заслужил победу. Еще много матчей

Тренер «Шахтера» согласен с тем, что соперник сыграл хорошо

19 ноября 2022, 17:28 |
819
0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: Днепр-1 забил два гола и заслужил победу. Еще много матчей
ФК Шахтер

Тренер «Шахтера» Игор Йовичевич оценил поражение 1:2 в матче против «Днепра-1». Бывшая команда наставника увеличила отрыв в чемпионате до 8 пунктов.

– Мы должны сейчас, после матча, поздравить «Днепр-1» с победой. Стоит отдать должное: команда здорово выглядит, мощно, с прагматичным футболом, предлагая игру в пространстве через Довбика с его характеристиками и качеством. То, что мы задумали, лично я задумал, не вышло, и счет может дать такой короткий анализ. Но мы все равно не хотели отступать от нашей игры через контроль мяча: держать мяч, вытягивать, играть между линиями, обострять. Но сегодня получилось так, что пространство, которое предлагал «Днепр-1», было эффективнее, чем мяч. Они использовали пространство в контратаках, и это позволило им забить два гола.

И мы должны выдержать удар, должны использовать это поражение и провести анализ. Еще много туров впереди, много очков впереди, но сегодня вышло так, что «Днепр-1» забил два мяча, и можем сказать, что заслужил победу.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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