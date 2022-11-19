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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Поздравляю Днепр-1, сыграли через Довбика и Пихаленка»
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 15:58 |
1528
3

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Поздравляю Днепр-1, сыграли через Довбика и Пихаленка»

Тренер оценил матч УПЛ

19 ноября 2022, 15:58 |
1528
3
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Поздравляю Днепр-1, сыграли через Довбика и Пихаленка»
ФК Шахтер

«Шахтер» в матче чемпионата Украины уступил «Днепру-1» со счетом 1:2. Комментарий после игры дал экс-наставник днепрян Игор Йовичевич.

«Поздравляю «Днепр-1» с победой, по счету заслужили, забили два гола, но игра была боевая. У соперника много габаритных игроков, которые готовы вести борьбу. Нужно отдать им должное. Мы хотели больше контролировать мяч, а вышла так, что пространство переиграло мяч. Они воспользовались пространством, сыграли через Довбика, который решает исход».

«Поздравил их с победой, но впереди долгий чемпионат, много очков. Мы должны сделать выводы. Был принципиальный матч в туре, а также для меня лично. «Днепр-1» показал, что у них мощная команда, но у нас все лучшее еще впереди».

«Как я сказал, соперник воспользовался пространством, сыграли через Довбика и Пихаленка», - сказал Йовичевич.

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Источник ПроФутбол
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Комментарии 3
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Dnipro1995-55
Абсолютно не интересует мнением, некогда сбежавшего из Днепра,  Йововичева об игре Днепра. Более порядочней он конечно уже не станет, но говорить он должен о своей команде за которую и несёт ответственность.  Днепр и его тренерская бригада показали очень хорошую игру, за что им большое спасибо! Молодцы!
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+1
grifon.
Йово сеціально злив матч
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0
ozzy
иуда
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-4
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