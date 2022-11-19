Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Поздравляю Днепр-1, сыграли через Довбика и Пихаленка»

«Шахтер» в матче чемпионата Украины уступил «Днепру-1» со счетом 1:2. Комментарий после игры дал экс-наставник днепрян Игор Йовичевич.

«Поздравляю «Днепр-1» с победой, по счету заслужили, забили два гола, но игра была боевая. У соперника много габаритных игроков, которые готовы вести борьбу. Нужно отдать им должное. Мы хотели больше контролировать мяч, а вышла так, что пространство переиграло мяч. Они воспользовались пространством, сыграли через Довбика, который решает исход».

«Поздравил их с победой, но впереди долгий чемпионат, много очков. Мы должны сделать выводы. Был принципиальный матч в туре, а также для меня лично. «Днепр-1» показал, что у них мощная команда, но у нас все лучшее еще впереди».

«Как я сказал, соперник воспользовался пространством, сыграли через Довбика и Пихаленка», - сказал Йовичевич.