Бильярдный удар. Довбик вывел Днепр-1 вперед в матче против Шахтера

На 53-й минуте форвард «Днепра-1» Артем Довбик вывел свою команду вперед в матче 14-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

Довбик пробил с левой ноги с линии штрафной площадки. Удар получился бильярдным по точности.

Для Артема Довбика это 10-й гол в 13 матчах УПЛ нынешнего сезона. Он опередил Виталия Буяльского из «Динамо» Киев и вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки УПЛ.