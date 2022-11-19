Украина. Премьер лига19 ноября 2022, 14:35 | Обновлено 19 ноября 2022, 14:37
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Бильярдный удар. Довбик вывел Днепр-1 вперед в матче против Шахтера
Форвард «Днепр-1» отличился красивым голом
19 ноября 2022, 14:35 | Обновлено 19 ноября 2022, 14:37
2136
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На 53-й минуте форвард «Днепра-1» Артем Довбик вывел свою команду вперед в матче 14-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».
Довбик пробил с левой ноги с линии штрафной площадки. Удар получился бильярдным по точности.
Для Артема Довбика это 10-й гол в 13 матчах УПЛ нынешнего сезона. Он опередил Виталия Буяльского из «Динамо» Киев и вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки УПЛ.
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