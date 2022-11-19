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  4. Бильярдный удар. Довбик вывел Днепр-1 вперед в матче против Шахтера
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 14:35 | Обновлено 19 ноября 2022, 14:37
2136
1

Бильярдный удар. Довбик вывел Днепр-1 вперед в матче против Шахтера

Форвард «Днепр-1» отличился красивым голом

19 ноября 2022, 14:35 | Обновлено 19 ноября 2022, 14:37
2136
1
Бильярдный удар. Довбик вывел Днепр-1 вперед в матче против Шахтера
СК Днепр-1. Артем Довбик

На 53-й минуте форвард «Днепра-1» Артем Довбик вывел свою команду вперед в матче 14-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

Довбик пробил с левой ноги с линии штрафной площадки. Удар получился бильярдным по точности.

Для Артема Довбика это 10-й гол в 13 матчах УПЛ нынешнего сезона. Он опередил Виталия Буяльского из «Динамо» Киев и вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки УПЛ.

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Артем Довбик Днепр-1 Шахтер Донецк Днепр-1 - Шахтер Украинская Премьер-лига видео видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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Павел Рева
Вот это статья. Кто-то очень старался. 
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