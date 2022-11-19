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19 ноября 2022, 12:35 |
119
0

Качараба помог Славии выйти в четвертьфинал Кубка Чехии

Пражский клуб на выезде обыграл «Карвину»

19 ноября 2022, 12:35 |
119
0
Качараба помог Славии выйти в четвертьфинал Кубка Чехии
ФК Славия Прага. Тарас Качараба

Вчера, 18 ноября пражская «Славия» вышла в четвертьфинал Кубка Чехии. В матче 1/8 финала столичный клуб на выезде обыграл «Карвину» со счетом 2:0. Украинский защитник Тарас Качараба вышел в основе «Славии» на матч и провел на поле все 90 минут.

«Карвина» «Славия» 0:2
Голы: Олаинка 18, Лингр 31

Суммарно в нынешнем сезоне Качараба провел за «Славию» 25 матчей во всех турнирах и отличился в них 1 забитым голом.

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Славия Прага Карвина Кубок Чехии по футболу Тарас Качараба
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Источник Sport.ua
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