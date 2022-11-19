Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Состав НОК? Это выходит за рамки дозволенного»

Известный украинский футболист и тренер Алексей Михайличенко выразил возмущение в связи с присутствием среди членов НОК Украины представителя партии ОПЗЖ Михаила Кошляка:

«Как олимпийский чемпион, как человек, отдавший спорту всю свою жизнь и продолжающий жить этим делом, я не могу смолчать. Вчера в высший исполнительный орган НОК — Исполнительный комитет — был включен представитель пророссийской партии ОПЗЖ, депутат Днепропетровского облсовета Михаил Кошляк.

Этот сюр у меня лично не укладывается в уме. Я хотел бы публичных ответов: кто рекомендовал представителей ОПЗЖ на эти должности? Кто согласовал их кандидатуру? Кто этот человек? Может, их несколько? Вы действительно считаете, что лицо, которое имело хоть что-то общее с такими предателями Украины как Виктор Медведчук, может представлять интересы украинского спорта? Это выходит за все рамки дозволенного».

Вчера Григорий Суркис, Андрей Кожемякин и Нестор Шуфрич покинули свои должности в НОК Украины.