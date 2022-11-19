ВИДЕО. Шевченко может вернуться в НОК, ставим на Шахтер

1. Стало известно, кто рассудит первый матч на ЧМ-2022 в Катаре

2. Мяч, забитый Марадоной в 1/4 ЧМ-1986, продали на аукционе.

3. Шевченко может вернуться в НОК Украины

4. Прогноз на матч Днепр-1 – Шахтер

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