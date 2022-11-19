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19 ноября 2022, 09:52 | Обновлено 19 ноября 2022, 09:56
921
1

ВИДЕО. Шевченко может вернуться в НОК, ставим на Шахтер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

19 ноября 2022, 09:52 | Обновлено 19 ноября 2022, 09:56
921
1
ВИДЕО. Шевченко может вернуться в НОК, ставим на Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Стало известно, кто рассудит первый матч на ЧМ-2022 в Катаре
2. Мяч, забитый Марадоной в 1/4 ЧМ-1986, продали на аукционе.
3. Шевченко может вернуться в НОК Украины
4. Прогноз на матч Днепр-1 – Шахтер

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Александр Чернов
В любом случае Шева поступил как порядочый человек .Больше вопросов к руководству государства .Как такое может такое быть что при такой тяжелейшей войне они живут также как при Януковиче ? Доколе зелёные будут хамить людям .Ведь получается если бы Шева не сделал этот поступок то Бубка Суркис и вся эта нечисть 5 лет спокойно трудилась в Ноке .Так это те которые не могли путина дождаться 
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