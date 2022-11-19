Луис ЭНРИКЕ: «Месси мог бы сыграть и на следующем чемпионате мира»
Наставник сборной Испании считает, что Лионелю нужно выиграть Мундиаль перед завершением карьеры
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался, что был бы рад победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.
«Если Испания не выиграет Кубок мира, я бы хотел, чтобы победителем стала Аргентина. Будет несправедливо, если Месси закончит карьеру, не выиграв чемпионат мира. Но я бы предпочел, чтобы победила Испания.
Хотя мне кажется, что Месси мог бы сыграть и на следующем чемпионате мира. Конечно, победе Уругвая я тоже был бы рад из-за Луиса Суареса», - сказал Энрике.
Напомним, следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году. Лионелю Месси к тому времени исполнится 39 лет.
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