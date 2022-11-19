Луис ЭНРИКЕ: «Месси мог бы сыграть и на следующем чемпионате мира»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался, что был бы рад победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Если Испания не выиграет Кубок мира, я бы хотел, чтобы победителем стала Аргентина. Будет несправедливо, если Месси закончит карьеру, не выиграв чемпионат мира. Но я бы предпочел, чтобы победила Испания.

Хотя мне кажется, что Месси мог бы сыграть и на следующем чемпионате мира. Конечно, победе Уругвая я тоже был бы рад из-за Луиса Суареса», - сказал Энрике.

Напомним, следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году. Лионелю Месси к тому времени исполнится 39 лет.