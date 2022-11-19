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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Месси мог бы сыграть и на следующем чемпионате мира»
Чемпионат мира
19 ноября 2022, 08:38 |
142
2

Луис ЭНРИКЕ: «Месси мог бы сыграть и на следующем чемпионате мира»

Наставник сборной Испании считает, что Лионелю нужно выиграть Мундиаль перед завершением карьеры

19 ноября 2022, 08:38 |
142
2
Луис ЭНРИКЕ: «Месси мог бы сыграть и на следующем чемпионате мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался, что был бы рад победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Если Испания не выиграет Кубок мира, я бы хотел, чтобы победителем стала Аргентина. Будет несправедливо, если Месси закончит карьеру, не выиграв чемпионат мира. Но я бы предпочел, чтобы победила Испания.

Хотя мне кажется, что Месси мог бы сыграть и на следующем чемпионате мира. Конечно, победе Уругвая я тоже был бы рад из-за Луиса Суареса», - сказал Энрике.

Напомним, следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году. Лионелю Месси к тому времени исполнится 39 лет.

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Источник Football Espana
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Комментарии 2
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AndiM
Він ще на цьому не зіграв. А його збірна інвалідів це не ПСЖ верблюдо..бів.
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+1
ass36
Месси пора валить на пенсию и дать дорогу молодым, свое он уже исчерпал для Аргентины, все ждали от него победы на ЧМ, короче возятся со старым gоndonom. 
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+1
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