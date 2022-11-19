СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября

В субботу, 19 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

13:00 Днепр-1 – Шахтер

3.84 – 3.44 – 2.01

14:00 Колос – Ворскла

3.14 – 3.05 – 2.47

16:00 Латвия – Эстония

3.56 – 3.28 – 2.04

16:00 Украина U-21 – Израиль U-21

2.38 – 3.48 – 2.60

21:30 Швеция – Алжир

2.04 – 3.34 – 3.72

ТЕННИС

11:00 Александр Овчаренко – Теренс Атмане

1.90 – 1.86

15:00 Новак Джокович – Тейлор Фритц

1.28 – 4.04

22:00 Каспер Рууд – Андрей Рублев

2.28 – 1.67



ХОККЕЙ

20:00 Оттава – Нью-Джерси

2.85 – 4.58 – 2.19

23:00 Флорида – Калгари

2.26 – 4.56 – 2.74