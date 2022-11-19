Другие новости19 ноября 2022, 05:40 | Обновлено 19 ноября 2022, 05:41
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября
Важные события во всех видах спорта
19 ноября 2022, 05:40 | Обновлено 19 ноября 2022, 05:41
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В субботу, 19 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
13:00 Днепр-1 – Шахтер
14:00 Колос – Ворскла
16:00 Латвия – Эстония
16:00 Украина U-21 – Израиль U-21
21:30 Швеция – Алжир
ТЕННИС
11:00 Александр Овчаренко – Теренс Атмане
15:00 Новак Джокович – Тейлор Фритц
22:00 Каспер Рууд – Андрей Рублев
2.28 – 1.67
ХОККЕЙ
20:00 Оттава – Нью-Джерси
23:00 Флорида – Калгари
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