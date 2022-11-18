Команда звезд победила сборную артистов Украины в благотворительном матче

В пятницу, 18 ноября на поле Академии львовского футбольного клуба «Рух» состоялся благотворительный матч в поддержку ВСУ.

Главной целью мероприятия был сбор средств на закупку термобелья для украинских военных в рамках проекта «Спорт согревает». Благотворительный матч прошел с помощью 5-го отдельного штурмового полка ВСУ, 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр», 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Команда звезд победила сборную артистов Украины со счетом 10:6. Сообщается, что было собрано более 200 тысяч гривен.

В команду звезд вызвались войти: Александр Куровский (блогер), Дмитрий Славский (блогер), Игорь Пустовит (блогер), Виталий Гордиенко («Загін кіноманів», блогер), Игорь Коваль (блогер), Назар Душенко (ютубер Профан), Евгений Мостовик (блогер, киберфутболист), Макс Пташник (певец), Никита Чеканский (музыкант, певец), Виктор Вацко (комментатор), Михаил Кополовец (ветеран футбола), Артем Федецкий (ветеран футбола), Евгений Селезнев (ветеран футбола), Андрей Бедняков (ведущий, блоггер), Арсений Триноженко (стример, блоггер, экс-Navi).

За сборную актеров и артистов Украины сыграли: Арам Арзуманян, Артур Логай, Антон Скуратов, Антон Мурафа, Валерий Сковронский (капитан команды), Валентин Касьян, Александр Попов, Алексей Суровцев, Фоззи, Дмитрий Бабак, Дмитрий Сукач, Константин Косинский, Олег Загордний, Сергей Синьога.