Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Команда звезд победила сборную артистов Украины в благотворительном матче
Другие новости
18 ноября 2022, 23:45 | Обновлено 18 ноября 2022, 23:46
219
0

Команда звезд победила сборную артистов Украины в благотворительном матче

Было собрано 200 тысяч гривен

18 ноября 2022, 23:45 | Обновлено 18 ноября 2022, 23:46
219
0
Команда звезд победила сборную артистов Украины в благотворительном матче
ФК Рух Львов

В пятницу, 18 ноября на поле Академии львовского футбольного клуба «Рух» состоялся благотворительный матч в поддержку ВСУ.

Главной целью мероприятия был сбор средств на закупку термобелья для украинских военных в рамках проекта «Спорт согревает». Благотворительный матч прошел с помощью 5-го отдельного штурмового полка ВСУ, 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр», 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Команда звезд победила сборную артистов Украины со счетом 10:6. Сообщается, что было собрано более 200 тысяч гривен.

В команду звезд вызвались войти: Александр Куровский (блогер), Дмитрий Славский (блогер), Игорь Пустовит (блогер), Виталий Гордиенко («Загін кіноманів», блогер), Игорь Коваль (блогер), Назар Душенко (ютубер Профан), Евгений Мостовик (блогер, киберфутболист), Макс Пташник (певец), Никита Чеканский (музыкант, певец), Виктор Вацко (комментатор), Михаил Кополовец (ветеран футбола), Артем Федецкий (ветеран футбола), Евгений Селезнев (ветеран футбола), Андрей Бедняков (ведущий, блоггер), Арсений Триноженко (стример, блоггер, экс-Navi).

За сборную актеров и артистов Украины сыграли: Арам Арзуманян, Артур Логай, Антон Скуратов, Антон Мурафа, Валерий Сковронский (капитан команды), Валентин Касьян, Александр Попов, Алексей Суровцев, Фоззи, Дмитрий Бабак, Дмитрий Сукач, Константин Косинский, Олег Загордний, Сергей Синьога.

По теме:
Лукашенко об уходе McDonald’s: «У нас что, уже булочку разрезать не могут»
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не боялся умереть под бомбами»
В оккупированном Крыму начнут строить фортификационные сооружения
благотворительные матчи видео российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду
Футбол | 18 ноября 2022, 13:40 2
Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду
Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду

Пока что никакой конкретики

ФИФА начинает раздражать. Германия не поддерживает переизбрание Инфантино
Футбол | 18 ноября 2022, 16:29 5
ФИФА начинает раздражать. Германия не поддерживает переизбрание Инфантино
ФИФА начинает раздражать. Германия не поддерживает переизбрание Инфантино

Раздражены ситуацией с ЧМ-2022 и правами человека

ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
Другие виды | 18.11.2022, 18:31
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
Бельгия потерпела поражение от Египта, Сербия разгромила Бахрейн
Футбол | 18.11.2022, 20:02
Бельгия потерпела поражение от Египта, Сербия разгромила Бахрейн
Бельгия потерпела поражение от Египта, Сербия разгромила Бахрейн
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Футбол | 18.11.2022, 15:00
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
17.11.2022, 20:59 16
Другие виды
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
18.11.2022, 16:48 40
Футбол
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
17.11.2022, 09:51
Футбол
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
17.11.2022, 14:54 27
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
18.11.2022, 03:30 2
MMA
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
18.11.2022, 22:55
Другие виды
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
18.11.2022, 07:15
Футбол
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
18.11.2022, 20:38
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности