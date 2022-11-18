Наивные. На россии все еще надеются провести матч за Суперкубок УЕФА-2023

На россии продолжают готовиться к проведению матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году, который был отдан Казани.

«Пока к нам никаких вопросов и запросов не поступало, будем смотреть в динамике. Будем надеяться, что руководство УЕФА пойдет нам навстречу. Может быть, мы откроем этот занавес таким очень красивым мероприятием, как матч за Cуперкубок. Повторю, никаких официальных заявлений о том, что он отменяется или переносится, у нас нет», – заявил министр спорта Татарстана владимир леонов.

Отметим, что после полномасштабного вторжения россии в Украину все футбольные команды рф были изгнаны из всех международных турниров. Запланированный в текущем году в петербурге финал Лиги чемпионов был перенесен в Париж.