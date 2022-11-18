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  4. Наивные. На россии все еще надеются провести матч за Суперкубок УЕФА-2023
Суперкубок УЕФА
18 ноября 2022, 23:10 |
547
4

Наивные. На россии все еще надеются провести матч за Суперкубок УЕФА-2023

Игра должна состояться в Казани

18 ноября 2022, 23:10 |
547
4
Наивные. На россии все еще надеются провести матч за Суперкубок УЕФА-2023
UEFA

На россии продолжают готовиться к проведению матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году, который был отдан Казани.

«Пока к нам никаких вопросов и запросов не поступало, будем смотреть в динамике. Будем надеяться, что руководство УЕФА пойдет нам навстречу. Может быть, мы откроем этот занавес таким очень красивым мероприятием, как матч за Cуперкубок. Повторю, никаких официальных заявлений о том, что он отменяется или переносится, у нас нет», – заявил министр спорта Татарстана владимир леонов.

Отметим, что после полномасштабного вторжения россии в Украину все футбольные команды рф были изгнаны из всех международных турниров. Запланированный в текущем году в петербурге финал Лиги чемпионов был перенесен в Париж.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Archie FireLion
Максимум что смогут провести - матч за суперграфин между командами чмобизьян и бомжей из подворотни. 
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+5
Knushovka
Будете свинорилі проводить суперкубок по  метанню гівна можете чеферіна і інфантіно позвати подивитися на таку подію світового масштабу 
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+5
Andriy_Bugayov
Сподіваюсь, що до того часу вже цієї kраїни, яk росія, не існуватиме.
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+4
Remark
От УЕФА можно ожидать чего угодно, но я надеюсь там не все продано, и все-таки матч за Суперкубок перенесут из страны-террориста.
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+3
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