В Киеве состоится ежегодный турнир по мини-футболу WhiteBIT Media Cup

19 ноября 2022 года, в 11:00, на стадионе НТК имени Виктора Банникова состоится турнир по мини-футболу за WhiteBIT Media Cup.

Играют команды: Сборная журналистов Украины, Сборная комиков Украины, каналы: Прямой, Эспрессо ТВ, команды УАФ и Трибуна.

Турнир пройдет ко Дню работников радио, телевидения и связи.