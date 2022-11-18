Другие новости18 ноября 2022, 17:53 | Обновлено 18 ноября 2022, 19:54
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В Киеве состоится ежегодный турнир по мини-футболу WhiteBIT Media Cup
Журналисты сыграют товарищеский турнир
18 ноября 2022, 17:53 | Обновлено 18 ноября 2022, 19:54
236
0
19 ноября 2022 года, в 11:00, на стадионе НТК имени Виктора Банникова состоится турнир по мини-футболу за WhiteBIT Media Cup.
Играют команды: Сборная журналистов Украины, Сборная комиков Украины, каналы: Прямой, Эспрессо ТВ, команды УАФ и Трибуна.
Турнир пройдет ко Дню работников радио, телевидения и связи.
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