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18 ноября 2022, 17:53 | Обновлено 18 ноября 2022, 19:54
236
0

В Киеве состоится ежегодный турнир по мини-футболу WhiteBIT Media Cup

Журналисты сыграют товарищеский турнир

18 ноября 2022, 17:53 | Обновлено 18 ноября 2022, 19:54
236
0
В Киеве состоится ежегодный турнир по мини-футболу WhiteBIT Media Cup
centernews.com.ua

19 ноября 2022 года, в 11:00, на стадионе НТК имени Виктора Банникова состоится турнир по мини-футболу за WhiteBIT Media Cup.

Играют команды: Сборная журналистов Украины, Сборная комиков Украины, каналы: Прямой, Эспрессо ТВ, команды УАФ и Трибуна.

Турнир пройдет ко Дню работников радио, телевидения и связи.

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Источник Sport.ua
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