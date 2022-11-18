Виктор Цыганков побил рекорд Сергея Реброва
25-летний хавбек киевлян забил 24-й мяч в УПЛ с пенальти
В матче с «Ингульцом» Виктор Цыганков забил 24-й мяч в чемпионатах Украины с пенальти, став тем самым новым рекордсменом «Динамо». Столько же раз в рядах киевлян поражал ворота соперников с «точки» и Сергей Ребров. Но Виктор показал свой результат из 27 ударов, а Сергей - из 28. К слову, больше, чем Цыганков, реализовал пенальти в УПЛ только Васил Гигиадзе - 27.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры-пенальтисты «Динамо» в УПЛ
|
|
Игрок
|
Голы
|
Удары
|
%
|
Период
|
1.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
24
|
27
|
88,9
|
18.03.2018 - 17.11.2022
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
24
|
28
|
85,7
|
13.10.1996 - 29.09.2007
|
3.
|
ДИОГО РИНКОН
|
14
|
15
|
93,3
|
02.05.2004 - 22.09.2007
|
4.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
12
|
13
|
92,3
|
22.07.2012 - 11.08.2017
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
9
|
10
|
90,0
|
01.05.2011 - 09.09.2016
|
6.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
9
|
15
|
60,0
|
14.05.1992 - 23.10.1994
|
7.
|
Сергей МИЗИН
|
7
|
9
|
77,8
|
13.06.1993 - 31.07.1994
|
8.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
7
|
11
|
63,6
|
25.07.2008 - 27.11.2010
|
9.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
6
|
6
|
100
|
22.05.1998 - 13.08.2011
|
10.
|
Евгений ПОХЛЕБАЕВ
|
6
|
8
|
75,0
|
23.10.1995 - 28.07.1996
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