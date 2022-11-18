Виктор Цыганков побил рекорд Сергея Реброва

В матче с «Ингульцом» Виктор Цыганков забил 24-й мяч в чемпионатах Украины с пенальти, став тем самым новым рекордсменом «Динамо». Столько же раз в рядах киевлян поражал ворота соперников с «точки» и Сергей Ребров. Но Виктор показал свой результат из 27 ударов, а Сергей - из 28. К слову, больше, чем Цыганков, реализовал пенальти в УПЛ только Васил Гигиадзе - 27.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-пенальтисты «Динамо» в УПЛ