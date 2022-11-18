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  4. Виктор Цыганков побил рекорд Сергея Реброва
Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 18:31 |
1319
1

Виктор Цыганков побил рекорд Сергея Реброва

25-летний хавбек киевлян забил 24-й мяч в УПЛ с пенальти

18 ноября 2022, 18:31 |
1319
1
Виктор Цыганков побил рекорд Сергея Реброва
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

В матче с «Ингульцом» Виктор Цыганков забил 24-й мяч в чемпионатах Украины с пенальти, став тем самым новым рекордсменом «Динамо». Столько же раз в рядах киевлян поражал ворота соперников с «точки» и Сергей Ребров. Но Виктор показал свой результат из 27 ударов, а Сергей - из 28. К слову, больше, чем Цыганков, реализовал пенальти в УПЛ только Васил Гигиадзе - 27.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-пенальтисты «Динамо» в УПЛ

Игрок

Голы

Удары

%

Период

1.

Виктор ЦЫГАНКОВ

24

27

88,9

18.03.2018 - 17.11.2022

2.

Сергей РЕБРОВ

24

28

85,7

13.10.1996 - 29.09.2007

3.

ДИОГО РИНКОН

14

15

93,3

02.05.2004 - 22.09.2007

4.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

12

13

92,3

22.07.2012 - 11.08.2017

5.

Олег ГУСЕВ

9

10

90,0

01.05.2011 - 09.09.2016

6.

Виктор ЛЕОНЕНКО

9

15

60,0

14.05.1992 - 23.10.1994

7.

Сергей МИЗИН

7

9

77,8

13.06.1993 - 31.07.1994

8.

Артем МИЛЕВСКИЙ

7

11

63,6

25.07.2008 - 27.11.2010

9.

Андрей ШЕВЧЕНКО

6

6

100

22.05.1998 - 13.08.2011

10.

Евгений ПОХЛЕБАЕВ

6

8

75,0

23.10.1995 - 28.07.1996

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Источник Sport.ua
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Игорь Плахтий
оце рекорд! супер!
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