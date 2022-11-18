Прогноз от «Шахтера»: «горняки» называют своих победителей ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу 2022 года стартует уже 20 ноября. 32 команды приехали в Катар за большой мечтой. Однако чьи-то амбиции выглядят более реалистичными, а шансы победить высокими.

Бразилия, Аргентина, Англия или Польша?

Первый легальный букмекер и титульный партнер ФК «Шахтер» Parimatch Ukraine расспросил «горняков», кого они считают главными претендентами на Кубок мира этого года.

– Жаль, что Украины нет на чемпионате мира, – признался Андрей Пятов и заверил, что верит в победу одной из европейских сборных. А вот Тарас Степаненко, Валерий Бондарь и Анатолий Трубин не согласились с опытным капитаном.



Итак, какие прогнозы на Мундиаль сделали «горняки», смотрите в эксклюзивном видео.





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