ФИФА начинает раздражать. Германия не поддерживает переизбрание Инфантино

Немецкая футбольная ассоциация заявила, что не будет поддерживать переизбрание Джанни Инфантино президентом ФИФА, хотя фунционер является единственным кандидатом, поэтому, скорее всего, останется в своей должности.

Однако в Германии раздражены ситуацией с ЧМ-2022 в Катаре, правами человека, а также допуску Ирана к участию в турнире.

«Мы не поддерживаем выдвижение Инфантино. Нам был не так уж легко принять это решение, но нужно было сделать заявление. Учитывая поддержку, которую он имеет, скорее всего, ему удастся переизбраться».

«Многие факторы вызывают раздражение. Ситуация с правами человека в Катаре, ситуация с Ираном. Ситуация со слоганом о правах человека на футболках сборной Дании».

«У ФИФА никакой позиции нет, и это начинает раздражать», — сказал глава немецкой ассоциации Берндт Нойдорф.