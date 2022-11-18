Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФИФА начинает раздражать. Германия не поддерживает переизбрание Инфантино
Чемпионат мира
18 ноября 2022, 16:29 |
1230
2

ФИФА начинает раздражать. Германия не поддерживает переизбрание Инфантино

Раздражены ситуацией с ЧМ-2022 и правами человека

18 ноября 2022, 16:29 |
1230
2
ФИФА начинает раздражать. Германия не поддерживает переизбрание Инфантино
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкая футбольная ассоциация заявила, что не будет поддерживать переизбрание Джанни Инфантино президентом ФИФА, хотя фунционер является единственным кандидатом, поэтому, скорее всего, останется в своей должности.

Однако в Германии раздражены ситуацией с ЧМ-2022 в Катаре, правами человека, а также допуску Ирана к участию в турнире.

«Мы не поддерживаем выдвижение Инфантино. Нам был не так уж легко принять это решение, но нужно было сделать заявление. Учитывая поддержку, которую он имеет, скорее всего, ему удастся переизбраться».

«Многие факторы вызывают раздражение. Ситуация с правами человека в Катаре, ситуация с Ираном. Ситуация со слоганом о правах человека на футболках сборной Дании».

«У ФИФА никакой позиции нет, и это начинает раздражать», — сказал глава немецкой ассоциации Берндт Нойдорф.

По теме:
ЧМ-2022. Группа С: гранд, аутсайдер и два теневых фаворита
19-летний дебютант заменит Гайю в составе Испании на ЧМ-2022
ОФИЦИАЛЬНО: на стадионах ЧМ-2022 запретили продажу алкоголя
ЧМ-2022 по футболу Джанни Инфантино
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Reuters
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Футбол | 18 ноября 2022, 07:15 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер

В Ужгороде состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги

Пощечина общественному вкусу
Другие виды | 18 ноября 2022, 13:04 7
Пощечина общественному вкусу
Пощечина общественному вкусу

Валерий Василенко – об избрании Суркиса и Шуфрича членами НОК

Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
Другие виды | 17.11.2022, 20:59
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Теннис | 17.11.2022, 17:50
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не боялся умереть под бомбами»
Футбол | 18.11.2022, 17:00
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не боялся умереть под бомбами»
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не боялся умереть под бомбами»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SandroKing
Да, немцы терпели все. Но когда ФИФА замахнулось на святое (пиво), то не выдержили.
Ответить
+3
dassin
Достатньо не виходити на матчі, далі піде ланцюгова реакція ще як мінімум одної збірної
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
18.11.2022, 03:30 2
MMA
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
16.11.2022, 19:29
Футбол
ФОТО. Горячая испанка на отдыхе. Бадоса показала себя на Мальдивах
ФОТО. Горячая испанка на отдыхе. Бадоса показала себя на Мальдивах
17.11.2022, 16:41
Теннис
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо
17.11.2022, 04:15
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
17.11.2022, 19:40
Другие виды
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
17.11.2022, 09:51
Футбол
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
17.11.2022, 13:58
Футбол
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
17.11.2022, 22:10 32
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности