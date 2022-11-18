Жоан ЛАПОРТА: «По качеству игры Барселона могла выйти в плей-офф ЛЧ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал вылет команды в Лигу Европы в нынешнем сезоне:

«Жеребьевка чуть смягчила ситуацию: «Барселона» против «Манчестер Юнайтед» – это игра уровня Лиги чемпионов. Там выступает очень много европейских команд, которые очень сильны. Лига Европы – это важный турнир. Конечно, это не Лига чемпионов, но мы подойдем к этому турниру со спортивной злостью. Важно, что мы восстановились и преодолели ситуацию, которая могли привести к банкротству клуба.

Если судить по качеству игры, то мы могли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но из-за определенных обстоятельств нам не удалось набрать нужное количество очков».