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  4. Жоан ЛАПОРТА: «По качеству игры Барселона могла выйти в плей-офф ЛЧ»
Лига чемпионов
18 ноября 2022, 15:45 |
86
0

Жоан ЛАПОРТА: «По качеству игры Барселона могла выйти в плей-офф ЛЧ»

Президент «Барселоны» оценил выступление команды в еврокубках

18 ноября 2022, 15:45 |
86
0
Жоан ЛАПОРТА: «По качеству игры Барселона могла выйти в плей-офф ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал вылет команды в Лигу Европы в нынешнем сезоне:

«Жеребьевка чуть смягчила ситуацию: «Барселона» против «Манчестер Юнайтед» – это игра уровня Лиги чемпионов. Там выступает очень много европейских команд, которые очень сильны. Лига Европы – это важный турнир. Конечно, это не Лига чемпионов, но мы подойдем к этому турниру со спортивной злостью. Важно, что мы восстановились и преодолели ситуацию, которая могли привести к банкротству клуба.

Если судить по качеству игры, то мы могли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но из-за определенных обстоятельств нам не удалось набрать нужное количество очков».

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Источник El Tiempo
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