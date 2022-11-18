Хавбек МЮ: «Не читал интервью Роналду, никаких проблем с ним нет»
Фернандеш утверждает, что все нормально
Хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш сказал, что вообще не читал скандальное интервью Криштиану Роналду и никаких проблем со звездным партнером не имеет.
Хотя ранее появилось видео, где Фернандеш холодно встретил Роналду.
«Я интервью даже не читал. У нас все нормально. Тем более, мы сейчас заняты подготовкой к ЧМ-2022, а дела «Манчестер Юнайтед» будем решать потом».
«Вы даже не знаете, что я говорил или не говорил Роналду. У меня никаких проблем с ним нет. Никакого холодного приема не было, все отлично», — сказал Фернандеш.
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