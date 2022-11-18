Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Катар занялся фейками, у Аргентины выбыли форварды, ставим на Зарю
Другие новости
18 ноября 2022, 12:48 | Обновлено 18 ноября 2022, 12:52
477
0

ВИДЕО. Катар занялся фейками, у Аргентины выбыли форварды, ставим на Зарю

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

18 ноября 2022, 12:48 | Обновлено 18 ноября 2022, 12:52
477
0
ВИДЕО. Катар занялся фейками, у Аргентины выбыли форварды, ставим на Зарю
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Катар нанимает фейковых болельщиков
2. Садио Мане перенес операцию, все прошло успешно
3. В заявке сборной Аргентины на ЧМ-2022 произошли две смены
4. Катар заплатил Эквадору за победу в матче-открытие ЧМ-2022
5. Прогноз на матч Заря – Александрия

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

По теме:
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо
ВИДЕО. Челси хочет Роналду, Мбаппе могут наказать за жест, ставим на Надаля
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РОНАЛДУ: «Тренер меня явно провоцировал, выпуская на 3 минуты в конце игры»
Футбол | 18 ноября 2022, 03:15 4
РОНАЛДУ: «Тренер меня явно провоцировал, выпуская на 3 минуты в конце игры»
РОНАЛДУ: «Тренер меня явно провоцировал, выпуская на 3 минуты в конце игры»

Форвард «Манчестер Юнайтед» рассказал, почему отказался выйти на замену

ЗЕЛЕНСКИЙ: «Более 10 миллионов украинцев сейчас без электричества»
Война | 18 ноября 2022, 05:00 5
ЗЕЛЕНСКИЙ: «Более 10 миллионов украинцев сейчас без электричества»
ЗЕЛЕНСКИЙ: «Более 10 миллионов украинцев сейчас без электричества»

Редакторы Sport.ua тоже с большим трудом работают при отсутствии света

ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
Футбол | 17.11.2022, 13:58
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 17.11.2022, 19:40
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Теннис | 17.11.2022, 17:50
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
17.11.2022, 03:15
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
18.11.2022, 03:30 2
MMA
Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»
Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»
16.11.2022, 20:18 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Гутцайт избран новым главой НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Гутцайт избран новым главой НОК Украины
17.11.2022, 18:08 63
Другие виды
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
17.11.2022, 20:59 14
Другие виды
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
16.11.2022, 19:12 32
Футбол
Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
16.11.2022, 09:40 8
Футбол
В Польше рассказали первые подробности расследования падения ракеты
В Польше рассказали первые подробности расследования падения ракеты
17.11.2022, 11:55 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности