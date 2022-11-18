Другие новости18 ноября 2022, 12:48 | Обновлено 18 ноября 2022, 12:52
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ВИДЕО. Катар занялся фейками, у Аргентины выбыли форварды, ставим на Зарю
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
18 ноября 2022, 12:48 | Обновлено 18 ноября 2022, 12:52
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1. Катар нанимает фейковых болельщиков
2. Садио Мане перенес операцию, все прошло успешно
3. В заявке сборной Аргентины на ЧМ-2022 произошли две смены
4. Катар заплатил Эквадору за победу в матче-открытие ЧМ-2022
5. Прогноз на матч Заря – Александрия
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