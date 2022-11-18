Дарья Снигур – Барбора Палицова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 ноября украинская теннисистка Дарья Снигур (№105 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W60 в Словакии.

В 1/4 финала украинка, посеянная под вторым номером, сразится против Барборы Палицовой из Чехии. Начало матча в 12:05 по Киеву.

В следующем раунде победительница матча сразится против Нигины Абдураимовой из Узбекистана или Амариссы Кьяра Тот из Венгрии.

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