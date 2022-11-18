ITF18 ноября 2022, 12:05 | Обновлено 18 ноября 2022, 13:42
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Дарья Снигур – Барбора Палицова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Словакии
18 ноября 2022, 12:05 | Обновлено 18 ноября 2022, 13:42
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18 ноября украинская теннисистка Дарья Снигур (№105 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W60 в Словакии.
В 1/4 финала украинка, посеянная под вторым номером, сразится против Барборы Палицовой из Чехии. Начало матча в 12:05 по Киеву.
В следующем раунде победительница матча сразится против Нигины Абдураимовой из Узбекистана или Амариссы Кьяра Тот из Венгрии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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