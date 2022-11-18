Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Барбора Палицова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
18 ноября 2022, 12:05 | Обновлено 18 ноября 2022, 13:42
321
2

Дарья Снигур – Барбора Палицова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Словакии

18 ноября 2022, 12:05 | Обновлено 18 ноября 2022, 13:42
321
2
Дарья Снигур – Барбора Палицова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

18 ноября украинская теннисистка Дарья Снигур (№105 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W60 в Словакии.

В 1/4 финала украинка, посеянная под вторым номером, сразится против Барборы Палицовой из Чехии. Начало матча в 12:05 по Киеву.

В следующем раунде победительница матча сразится против Нигины Абдураимовой из Узбекистана или Амариссы Кьяра Тот из Венгрии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

📺 Видеотрансляция
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Снигур не смогла выйти в полуфинал 60-тысячника ITF в Словакии
Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Словакии
Катерина Володько проиграла стартовый матч на турнире в Словакии
смотреть онлайн Дарья Снигур Барбора Палицова ITF Братислава
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чиновник: Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в матче-открытия ЧМ-2022
Футбол | 18 ноября 2022, 05:30 13
Чиновник: Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в матче-открытия ЧМ-2022
Чиновник: Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в матче-открытия ЧМ-2022

Амджад Таха сообщил, что гол будет забит во 2-м тайме, цена вопроса – $7,4 млн

ОФИЦИАЛЬНО. Гутцайт избран новым главой НОК Украины
Другие виды | 17 ноября 2022, 18:08 64
ОФИЦИАЛЬНО. Гутцайт избран новым главой НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Гутцайт избран новым главой НОК Украины

Вадим Гутцайт одержал уверенную победу на выборах

Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 17.11.2022, 19:40
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
MEGOGO будет транслировать биатлон
Биатлон | 18.11.2022, 10:15
MEGOGO будет транслировать биатлон
MEGOGO будет транслировать биатлон
Завацкая пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF в Японии
Теннис | 18.11.2022, 09:18
Завацкая пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF в Японии
Завацкая пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF в Японии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spectra
Уже проигрывает, ух нестабильная Даша...
Ответить
0
Spectra
Пока Даша уверенно играет, но так было и вчера, а потом очень трудных 2 сета. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
16.11.2022, 15:06
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ – об Усике: «Не обращайте внимания на эту сосиску»
Тайсон ФЬЮРИ – об Усике: «Не обращайте внимания на эту сосиску»
17.11.2022, 09:38 4
Бокс
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
17.11.2022, 14:54 27
Футбол
В Польше рассказали первые подробности расследования падения ракеты
В Польше рассказали первые подробности расследования падения ракеты
17.11.2022, 11:55 1
Война
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо
17.11.2022, 04:15
Футбол
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
17.11.2022, 09:51
Футбол
ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо
ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо
16.11.2022, 17:50 2
Футбол
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
17.11.2022, 22:10 27
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности