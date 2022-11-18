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Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 11:59 |
710
1

Днепр-1 против Шахтера. Известны судейские назначения 14-го тура УПЛ

Система VAR будет задействована на центральном матче тура

18 ноября 2022, 11:59 |
710
1
Днепр-1 против Шахтера. Известны судейские назначения 14-го тура УПЛ
УАФ. Виктор Копиевский

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 14-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

14-й тур

18 ноября

13.00. «Заря» – «Александрия». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Евгений Арановский (Киев).

19 ноября

13.00. «Днепр-1» – «Шахтер». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий), Арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская обл.).
14.00. «Колос» – «Ворскла». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Александр Дердо (Черноморск).

20 ноября

12.00. «Минай» – «Металлист». Минай. Стадион «Минай Арена». Арбитр – Виталий Романов (Днепр).
14.00. «Кривбасс» – «Металлист 1925». Кривой Рог. Стадион «Горняк». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон).

21 ноября

12.00. «Ингулец» – «Львов». Петрово. Стадион «Ингулец». Арбитр – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
14.00. «Верес» – «Динамо». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Ярослав Козик (Мукачево).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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