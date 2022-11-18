Днепр-1 против Шахтера. Известны судейские назначения 14-го тура УПЛ
Система VAR будет задействована на центральном матче тура
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 14-го тура УПЛ сезона-2022/2023.
14-й тур
18 ноября
13.00. «Заря» – «Александрия». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Евгений Арановский (Киев).
19 ноября
13.00. «Днепр-1» – «Шахтер». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий), Арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская обл.).
14.00. «Колос» – «Ворскла». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Александр Дердо (Черноморск).
20 ноября
12.00. «Минай» – «Металлист». Минай. Стадион «Минай Арена». Арбитр – Виталий Романов (Днепр).
14.00. «Кривбасс» – «Металлист 1925». Кривой Рог. Стадион «Горняк». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон).
21 ноября
12.00. «Ингулец» – «Львов». Петрово. Стадион «Ингулец». Арбитр – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
14.00. «Верес» – «Динамо». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Ярослав Козик (Мукачево).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Амджад Таха сообщил, что гол будет забит во 2-м тайме, цена вопроса – $7,4 млн
Об этом заявил президент ФБУ Иван Крулько