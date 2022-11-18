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  4. Софийский ЦСКА ведет переговоры с экс-вингером Динамо
Бразилия
18 ноября 2022, 11:44 |
1118
0

Софийский ЦСКА ведет переговоры с экс-вингером Динамо

Клейтон покинул Украину в сентябре минувшего года

18 ноября 2022, 11:44 |
1118
0
Софийский ЦСКА ведет переговоры с экс-вингером Динамо
Instagram. Клейтон

Болгарский ЦСКА начал предварительные переговоры с бывшим вингером киевского «Динамо» Клейтоном.

Ныне 27-летний бразилец выступает на родине в рядах «Сентро Спортиво Алагоано», с которым у него контракт до 30 ноября.

Софийский ЦСКА пока не сделал официального предложения, однако рассчитывает в итоге договориться с Клейтоном.

Напомним, в «Динамо» Клейтон перешел свободным агентом осенью 2020 года, но уже через год покинул Украину, сыграв всего 1 матч за «бело-синих» и отличившись в нем 1 ассистом.

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Источник dsport
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