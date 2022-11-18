Софийский ЦСКА ведет переговоры с экс-вингером Динамо
Клейтон покинул Украину в сентябре минувшего года
Болгарский ЦСКА начал предварительные переговоры с бывшим вингером киевского «Динамо» Клейтоном.
Ныне 27-летний бразилец выступает на родине в рядах «Сентро Спортиво Алагоано», с которым у него контракт до 30 ноября.
Софийский ЦСКА пока не сделал официального предложения, однако рассчитывает в итоге договориться с Клейтоном.
Напомним, в «Динамо» Клейтон перешел свободным агентом осенью 2020 года, но уже через год покинул Украину, сыграв всего 1 матч за «бело-синих» и отличившись в нем 1 ассистом.
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