Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022
Форвард сборной Франции продолжает восстанавливаться после травмы
Один из лидеров сборной Франции Карим Бензема рискует пропустить первый матч чемпионата мира в Катаре.
Обладатель «Золотого мяча» тренируется отдельно от всей команды за четыре дня до первого поединка «трехцветных».
Отметим, что Карим восстанавливается от повреждения бедра, из-за которого форвард пропустил последние четыре встречи в футболке мадридского «Реала».
Напомним, что защиту титула подопечные Дидье Дешама начнут с групповой стадии, соперниками на которой станут Дания, Австралия и Тунис.
Первый матч Франция проведет 22 ноября против Австралии. Начало в 21:00 по Киеву.
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