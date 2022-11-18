Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022

Один из лидеров сборной Франции Карим Бензема рискует пропустить первый матч чемпионата мира в Катаре.

Обладатель «Золотого мяча» тренируется отдельно от всей команды за четыре дня до первого поединка «трехцветных».

Отметим, что Карим восстанавливается от повреждения бедра, из-за которого форвард пропустил последние четыре встречи в футболке мадридского «Реала».

Напомним, что защиту титула подопечные Дидье Дешама начнут с групповой стадии, соперниками на которой станут Дания, Австралия и Тунис.

Первый матч Франция проведет 22 ноября против Австралии. Начало в 21:00 по Киеву.