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Чемпионат мира
18 ноября 2022, 11:22 | Обновлено 18 ноября 2022, 11:28
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0

Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022

Форвард сборной Франции продолжает восстанавливаться после травмы

18 ноября 2022, 11:22 | Обновлено 18 ноября 2022, 11:28
109
0
Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Один из лидеров сборной Франции Карим Бензема рискует пропустить первый матч чемпионата мира в Катаре.

Обладатель «Золотого мяча» тренируется отдельно от всей команды за четыре дня до первого поединка «трехцветных».

Отметим, что Карим восстанавливается от повреждения бедра, из-за которого форвард пропустил последние четыре встречи в футболке мадридского «Реала».

Напомним, что защиту титула подопечные Дидье Дешама начнут с групповой стадии, соперниками на которой станут Дания, Австралия и Тунис.

Первый матч Франция проведет 22 ноября против Австралии. Начало в 21:00 по Киеву.

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Источник Get French Football News
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