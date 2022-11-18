Жуниор МОРАЕС: «Это был самый тяжелый сезон в моей карьере»

Бывший форвард «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес, который с марта выступает в Бразилии за «Коринтианс», обратился к болельщикам «тимау» с обещанием сделать все возможное ради выступлений на высоком уровне.

«Привет, друзья, это был, несомненно, самый тяжелый сезон в моей карьере. Было несколько ситуаций, о которых я никогда не думал, что такое придется пережить. Это был год выживания и обучения. Я хочу поблагодарить всех в клубе и особенно медицинский отдел за всю заботу и работу со мной».

«Это еще одна история, в которой у меня есть возможность вернуться на вершину и снова играть на хорошем уровне. Можете быть уверены, что с моей стороны никогда не будет недостатка в желании побеждать и завоевывать титулы с этим великим клубом!» - написал Мораес.

35-летний Мораес сыграл лишь 9 матчей в бразильской Серии А-2022, в которых не сумел отличиться голевыми действиями. С августа у игрока проходит курс реабилитации после повреждения колена.