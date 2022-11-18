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18 ноября 2022, 09:57 |
108
0

Верес U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 18 ноября, начало в 13:00

18 ноября 2022, 09:57 |
108
0
Верес U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В пятницу, 18 ноября, «Динамо» U-19 проведет матч 14-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд.

Соперником подопечных Игоря Костюка станет ровенский «Верес».

Поединок, несмотря на гостевой статус, состоится на одном из полей УТБ «Динамо» в Вите-Литовской. Начало встречи – в 13:00.

«Динамо» занимает третью позицию в турнирной таблице, «Верес» – 15-ю.

В прямой трансляции матч «Верес» U-19 – «Динамо» U-19 смотрите на канале «Динамо Киев» в YouTube.

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Источник ФК Динамо Киев
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