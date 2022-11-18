Верес U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 18 ноября, «Динамо» U-19 проведет матч 14-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд.

Соперником подопечных Игоря Костюка станет ровенский «Верес».

Поединок, несмотря на гостевой статус, состоится на одном из полей УТБ «Динамо» в Вите-Литовской. Начало встречи – в 13:00.

«Динамо» занимает третью позицию в турнирной таблице, «Верес» – 15-ю.

В прямой трансляции матч «Верес» U-19 – «Динамо» U-19 смотрите на канале «Динамо Киев» в YouTube.