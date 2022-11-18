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  4. Софи ШОВО: «Я была в шоке, когда узнала, что еду на Кубок мира»
Италия
18 ноября 2022, 09:50 | Обновлено 18 ноября 2022, 10:01
169
0

Софи ШОВО: «Я была в шоке, когда узнала, что еду на Кубок мира»

Французская биатлонистка – о предстоящем дебюте на соревнованиях элитного ранга

18 ноября 2022, 09:50 | Обновлено 18 ноября 2022, 10:01
169
0
Софи ШОВО: «Я была в шоке, когда узнала, что еду на Кубок мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Софи Шово

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Софи Шово прокомментировала попадание в заявку сборной Франции на этап Кубка мира в финском Контиолахти.

– Когда вы узнали, что вас отобрали на Кубок мира в Контиолахте?
– Некоторое время было известно, что место для Кубка мира будет известно в начале сезона, но это должно было произойти на Кубке IBU в Сюссьеэне. Наконец, когда мы узнали, что его собираются упразднить, мы спросили, как все произойдет, и тренеры сказали нам, что они собираются посмотреть на результаты Бессана или даже провести внутреннее соревнование в Идре за неделю до начала Кубка IBU. Так что мы выступали в Бессане, не задумываясь об этом. Лично я добилась там хороших результатов спокойно. Я горжусь собой. В пятницу после гонки мне сказали, что я уезжаю на Кубок мира.

– Как вы отреагировали, когда вам сказали, что едете на Кубок мира?
– На самом деле мы не знали, что эти гонки в Бессане были отборочными для Кубка мира. Во время обеда после второго спринта тренеры объяснили нам, что они просмотрели результаты выходных, чтобы выбрать кого-то. Мы все сидели за столом, и я начала чувствовать, как мое сердце сильно бьется в груди… Пока они не сказали, что это я поеду на Кубок мира. Я была в шоке, удивлении и не знала, что сказать и как реагировать! Это было неожиданностью. У меня в голове все перевернулось, я думала, сон это или действительность… Я так не ожидала, это была большая неожиданность! Я не разразилась от радости из уважения к девушкам, которые были рядом. Даже сегодня я не могу осознать, что поеду на Кубок мира», - сказала Шово.

Этап в Контиолахти пройдет с 29 ноября по 4 декабря.

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Источник Nordic Magazine
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