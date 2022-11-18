Бывший тренер Севильи возглавил Эльче

Испанский «Эльче» объявил о назначении Пабло Мачина на пост главного тренера клуба.

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Мачин ранее работал с «Жироной», «Севильей», «Эспаньолом» и «Алавесом». Последним местом его работы стал «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии.

Отметим, что «Эльче» занимает 20-е место в турнирной таблице Примеры, набрав лишь четыре очка в 14 матчах.