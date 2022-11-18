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Испания
18 ноября 2022, 08:55 | Обновлено 18 ноября 2022, 09:54
289
0

Бывший тренер Севильи возглавил Эльче

Пабло Мачин подписал контракт до конца сезона-2022/23

18 ноября 2022, 08:55 | Обновлено 18 ноября 2022, 09:54
289
0
Бывший тренер Севильи возглавил Эльче
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Мачин

Испанский «Эльче» объявил о назначении Пабло Мачина на пост главного тренера клуба.

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Мачин ранее работал с «Жироной», «Севильей», «Эспаньолом» и «Алавесом». Последним местом его работы стал «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии.

Отметим, что «Эльче» занимает 20-е место в турнирной таблице Примеры, набрав лишь четыре очка в 14 матчах.

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Источник Sport.ua
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