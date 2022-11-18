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Италия
18 ноября 2022, 07:58 | Обновлено 18 ноября 2022, 08:02
302
0

Кессье хочет вернуться в Милан

Ивуарийский хавбек огорчен своей ролью в «Барселоне»

18 ноября 2022, 07:58 | Обновлено 18 ноября 2022, 08:02
302
0
Кессье хочет вернуться в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Кессье

Франк Кессье недоволен игровым временем в «Барселоне» и хочет вернуться в Италию.

Полузащитник «сине-гранатовых» огорчен своей ролью в команде и рассматривает вариант с возвращением в «Милан».

Итальянцы не хотят иметь дело с агентом ивуарийца после прошлогоднего отказа вести переговоры о продлении контракта.

В руководстве клуба не видят перспектив для перехода. В текущем сезоне Кессье сыграл всего 485 минут в 13 матчах.

Бывший полузащитник «Милана» перешел в «Барселону» минувшим летом на правах свободного агента. Его контракт с каталонцами действует до 2026 года.

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Источник Football-Italia
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