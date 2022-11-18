Кессье хочет вернуться в Милан

Франк Кессье недоволен игровым временем в «Барселоне» и хочет вернуться в Италию.

Полузащитник «сине-гранатовых» огорчен своей ролью в команде и рассматривает вариант с возвращением в «Милан».

Итальянцы не хотят иметь дело с агентом ивуарийца после прошлогоднего отказа вести переговоры о продлении контракта.

В руководстве клуба не видят перспектив для перехода. В текущем сезоне Кессье сыграл всего 485 минут в 13 матчах.

Бывший полузащитник «Милана» перешел в «Барселону» минувшим летом на правах свободного агента. Его контракт с каталонцами действует до 2026 года.