Кессье хочет вернуться в Милан
Ивуарийский хавбек огорчен своей ролью в «Барселоне»
Франк Кессье недоволен игровым временем в «Барселоне» и хочет вернуться в Италию.
Полузащитник «сине-гранатовых» огорчен своей ролью в команде и рассматривает вариант с возвращением в «Милан».
Итальянцы не хотят иметь дело с агентом ивуарийца после прошлогоднего отказа вести переговоры о продлении контракта.
В руководстве клуба не видят перспектив для перехода. В текущем сезоне Кессье сыграл всего 485 минут в 13 матчах.
Бывший полузащитник «Милана» перешел в «Барселону» минувшим летом на правах свободного агента. Его контракт с каталонцами действует до 2026 года.
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