СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 ноября
Важные события во всех видах спорта
В пятницу, 18 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
12:00 Камерун – Панама
13:00 Заря – Александрия
17:00 Бельгия – Египет
17:30 Бахрейн – Сербия
ТЕННИС
15:00 Даниил Медведев – Новак Джокович
22:00 Андрей Рублев – Стефанос Циципас
19:30 Никола Мектич / Мате Павич – Танаси Коккинакис / Ник Кирьос
ГАНДБОЛ
16:00 Швеция (Ж) – Нидерланды (Ж)
18:45 Дания (Ж) – Черногория (Ж)
21:30 Норвегия (Ж) – Франция (Ж)
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