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Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 01:20 | Обновлено 18 ноября 2022, 01:26
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 ноября

Важные события во всех видах спорта

18 ноября 2022, 01:20 | Обновлено 18 ноября 2022, 01:26
43
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 ноября
Twitter. ФК Заря

В пятницу, 18 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

12:00 Камерун – Панама

1.87 – 3.42 – 4.22

13:00 Заря – Александрия

2.10 – 3.44 – 3.60

17:00 Бельгия – Египет

1.42 – 4.94 – 8.40

17:30 Бахрейн – Сербия

8.80 – 4.84 – 1.34

ТЕННИС

15:00 Даниил Медведев – Новак Джокович

3.58 – 1.34

22:00 Андрей Рублев – Стефанос Циципас

1.66 – 2.24

19:30 Никола Мектич / Мате Павич – Танаси Коккинакис / Ник Кирьос

1.94 – 1.86

ГАНДБОЛ

16:00 Швеция (Ж) – Нидерланды (Ж)

1.98 – 8.20 – 2.23

18:45 Дания (Ж) – Черногория (Ж)

1.37 – 10.00 – 4.34

21:30 Норвегия (Ж) – Франция (Ж)

2.50 – 9.10 – 1.94

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Источник Sport.ua
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