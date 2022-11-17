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  4. Минус два форварда. Сборная Аргентины перед ЧМ-2022 потеряла игроков атаки
Чемпионат мира
17 ноября 2022, 23:45 |
942
0

Минус два форварда. Сборная Аргентины перед ЧМ-2022 потеряла игроков атаки

Николас Гонсалес и Хоакин Корреа пропустят турнир

17 ноября 2022, 23:45 |
942
0
Минус два форварда. Сборная Аргентины перед ЧМ-2022 потеряла игроков атаки
twitter.com/Argentina

Сборная Аргентины сообщила о том, что форвард «Фиорентины» Николас Гонсалес получил травму на тренировку и не сможет сыграть на ЧМ-2022.

Его заменит игрок «Атлетико» Мадрид Анхель Корреа.

Кроме того, повреждение получил нападающий «Интера» Хоакин Корреа, который не сможет сыграть на чемпионате мира. О том, кто его заменит в составе, сборная сообщил позже.

Аргентина сыграет в группе с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой.

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сборная Аргентины по футболу Николас Гонсалес Анхель Корреа Хоакин Корреа
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Источник Reuters
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