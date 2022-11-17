Чемпионат мира17 ноября 2022, 23:45 |
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Минус два форварда. Сборная Аргентины перед ЧМ-2022 потеряла игроков атаки
Николас Гонсалес и Хоакин Корреа пропустят турнир
17 ноября 2022, 23:45 |
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Сборная Аргентины сообщила о том, что форвард «Фиорентины» Николас Гонсалес получил травму на тренировку и не сможет сыграть на ЧМ-2022.
Его заменит игрок «Атлетико» Мадрид Анхель Корреа.
Кроме того, повреждение получил нападающий «Интера» Хоакин Корреа, который не сможет сыграть на чемпионате мира. О том, кто его заменит в составе, сборная сообщил позже.
Аргентина сыграет в группе с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой.
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