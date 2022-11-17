Минус два форварда. Сборная Аргентины перед ЧМ-2022 потеряла игроков атаки

Сборная Аргентины сообщила о том, что форвард «Фиорентины» Николас Гонсалес получил травму на тренировку и не сможет сыграть на ЧМ-2022.

Его заменит игрок «Атлетико» Мадрид Анхель Корреа.

Кроме того, повреждение получил нападающий «Интера» Хоакин Корреа, который не сможет сыграть на чемпионате мира. О том, кто его заменит в составе, сборная сообщил позже.

Аргентина сыграет в группе с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой.