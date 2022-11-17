ВИДЕО. Шахтер под первым снегом готовится к матчу с Днепром-1

В четверг игроки »Шахтера» под первым снегом, который выпал в Украине, готовился к топ-матчу первой части сезона УПЛ против «Днепра-1».

Известно, что матч пропустят защитник Ефим Конопля, а также хавбеки Марьян Швед и Александр Зубков.

В пятницу команда переедет в Ужгород, а матч состоится 19 ноября.

«Днепр-1» лидирует в таблице, а «Шахтер» занимает второе место и отстает на 5 очков с матчем в запасе.