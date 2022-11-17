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  4. ВИДЕО. Шахтер под первым снегом готовится к матчу с Днепром-1
Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 22:28 |
371
0

ВИДЕО. Шахтер под первым снегом готовится к матчу с Днепром-1

Команде предстоит матч с лидером

17 ноября 2022, 22:28 |
371
0
ВИДЕО. Шахтер под первым снегом готовится к матчу с Днепром-1
ФК Шахтер

В четверг игроки »Шахтера» под первым снегом, который выпал в Украине, готовился к топ-матчу первой части сезона УПЛ против «Днепра-1».

Известно, что матч пропустят защитник Ефим Конопля, а также хавбеки Марьян Швед и Александр Зубков.

В пятницу команда переедет в Ужгород, а матч состоится 19 ноября.

«Днепр-1» лидирует в таблице, а «Шахтер» занимает второе место и отстает на 5 очков с матчем в запасе.

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Источник Sport.ua
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