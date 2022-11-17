Украина. Премьер лига17 ноября 2022, 22:28 |
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ВИДЕО. Шахтер под первым снегом готовится к матчу с Днепром-1
Команде предстоит матч с лидером
17 ноября 2022, 22:28 |
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В четверг игроки »Шахтера» под первым снегом, который выпал в Украине, готовился к топ-матчу первой части сезона УПЛ против «Днепра-1».
Известно, что матч пропустят защитник Ефим Конопля, а также хавбеки Марьян Швед и Александр Зубков.
В пятницу команда переедет в Ужгород, а матч состоится 19 ноября.
«Днепр-1» лидирует в таблице, а «Шахтер» занимает второе место и отстает на 5 очков с матчем в запасе.
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